Na najwyższej górze świata znaleziono ślady obecności manuli stepowych

Jeśli komuś przydarzy się spotkanie z manulem stepowym oko w oko, może mówić o ogromnym szczęściu, bo koty te są nie dość że wyjątkowo rzadkie, to w dodatku bardzo płochliwe. Mimo to naukowcom udało się potwierdzić, że występują one na Mount Evereście.

Zdjęcie Mount Everest jest jednym z najbardziej nieprzyjaznych człowiekowi miejsc na świecie. Okazuje się jednak, że da się tam żyć / 123RF/PICSEL