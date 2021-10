Na świat przyszły identyczne trojaczki. Taki przypadek to rzadkość!

Na świat przyszły identyczne trojaczki

Gina i Craig Dewdney powitali na świecie trzech chłopców. Trojaczki przyszły na świat przed planowanym terminem rozwiązania. Maleństwa urodziły się zdrowe. Do tego są identyczne, a to się zdarza raz na 200 milionów przypadków.



Jimmy, Jensen i Jaxson urodzili się 26 kwietnia tego roku w Liverpoolu w ciągu niecałych dwóch minut. Ich mama przeszła cesarskie cięcie. Do porodu doszło w 34. tygodniu ciąży.

Każdy chłopiec miał własny zespół neonatologiczny. Zanim mogli pojechać do domu, musieli zostać w szpitalu przez sześć tygodni. Do tej pory trojaczki muszą pojawiać się na wizytach kontrolnych.



Reklama

Instagram Post

Jak podaje "Daily Mail" kobiecie na początku ciąży towarzyszyły migreny i bezsenność. Przyszła mama zaczęła podejrzewać, że jest w ciąży. Oprócz tego czuła, że urodzi bliźnięta.



Jej przypuszczenia potwierdziło badanie USG. Lekarz od razu stwierdził, że para powita na świecie bliźnięta. Po chwili jednak przyszły tata zapytał, czy na ekranie nie widać przypadkiem trzech główek. Właśnie w taki sposób dowiedzieli się, że ich rodzina powiększy się aż o trzy osoby. Ponadto okazało się, że trojaczki dzielą to samo łożysko.

Instagram Post

Czytaj więcej:



Sharon Stone wypowiedziała się o sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Nie przebierała w słowach



FPFF w Gdyni: Lista zwycięzców i emocjonująca przemowa Agnieszki Holland



Angela Merkel posługiwała się szyfrem. Wystarczy wejść do garderoby



Zobacz także:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Warzywa, grzyby i przyprawy, które chronią przed groźnymi chorobami Interia.tv