Samorządowcy apelują do mieszkańców, by ci nie marnowali wody uzdatnionej do picia np. w celu podlania ogródka, umycia samochodu czy kostki brukowej, ponieważ jej poziom w ujęciach i zbiornikach na skutek suszy gwałtownie opada. Tym samym zalecają zbieranie deszczówki i wykorzystanie jej do niektórych celów gospodarczych.