(Nie)bezpieczne przygody małej Alix

Dwa lata temu Kenny Deuss z Antwerpii w Belgii został tatą uroczej Alix. Mimo że mężczyzna świetnie odnalazł się w roli ojca, jego partnerka wciąż zamęczała go pytaniami, o to, jak sobie radzi, kiedy zostawał sam z córką. Pewnego dnia nie wytrzymał i wysłał swojej ukochanej zaskakujące zdjęcie. Kobieta nie wierzyła własnym oczom.

Przygody Alix zapierają dech w piersiach - czasami dosłownie

Alix przyszła na świat 25 marca 2019 roku. Szybko stała się oczkiem w głowie rodziców, którzy bardzo przejęli się swoimi nowymi obowiązkami związanymi z opieką nad córką. Nie zatracili jednak tego, co najważniejsze - poczucia humoru i dystansu do rodzicielstwa. Ale nie było tak od samego początku.

Kiedy kilkumiesięczna Alix zostawała pod opieką Kenny’ego, jej mama potrafiła co chwilę dzwonić i pisać, by sprawdzić, jak sobie radzą. Domagała się też dowodów w postaci zdjęć. Mężczyzna starał się ją uspokajać - tłumaczył, że wszystko ma pod kontrolą i świetnie bawi się z córką. Niestety, nie na wiele to się zdało i pytaniom nie było końca.

Pewnego dnia czara goryczy się przelała i w głowie Belga zrodził się szalony pomysł. Postanowił przerwać uciążliwą kontrolę, udzielając niecodziennej odpowiedzi. Wysłał swojej partnerce zdjęcie, na którym było widać, jak spędza czas z Alix. Nie przedstawiało ono jednak rodzinnej sielanki, a niebezpieczną dla dziecka sytuację. Kiedy kobieta je zobaczyła, zaniemówiła. Dopiero po chwili zorientowała się, że to żart i ma przed sobą fotomontaż.

Na jednym zdjęciu się nie skończyło. Wszystkie bawiły nie tylko dziewczynę Kenny’ego, ale i jej kolegów z pracy, którzy z niecierpliwością czekali na kolejne. W odpowiedzi Belg założył profil na Instagramie - @onadventurewithdad, na którym w każdy wtorek umieszcza nowe zdjęcia Alix. Łączy je jedno - widać na nim dziewczynkę w różnych niebezpiecznych i niecodziennych sytuacjach. Kenny zapewnia, że podczas sesji fotograficznych córce nic nie zagraża, bo za każdym zdjęciem stoi Photoshop.

Dzięki temu możemy zobaczyć Alix majsterkującą przy gniazdku elektrycznym, obsługującą piłę tarczową czy siedzącą na skraju przepaści. Na spacerach z tatą najczęściej moknie na deszczu, podczas gdy on chowa się pod parasolem, lub marznie na śniegu bez odpowiedniego ubrania. Nie zawsze ma też odpowiednie towarzystwo - czasami jest to jadowity wąż, a innym razem... Donald Trump. To świetna i pełna humoru opowieść o niezwykłej relacji, jaką łączy ojca z córką. Zresztą - zobaczcie sami!

1. Czytanie = uczenie się

Instagram Post

2. Poszliśmy dziś z tatą pojeździć na deskorolce!

Instagram Post

3. Poznałam nowych przyjaciół!

Instagram Post

4. Odwiedził nas dziś wujek Donald

Instagram Post

5. Nienawidzę deszczowych dni. Tata był przygotowany, a ja nie

Instagram Post

6. Dziś pomagam mamie i tacie w kuchni

Instagram Post

7. Pora na świąteczne zakupy!

Instagram Post

8. Mamy lockdown, więc pomagam tacie w ogrodzie

Instagram Post

9. Byłam w szoku, kiedy tata proprosił mnie o usunięcie awarii prądu

Instagram Post

10. Nie mogłem znaleźć Alix, więc sprawdziłem na dachu...

Instagram Post

11. Nie było pokazu sztucznych ogni w tym roku, więc urządziliśmy sobie własny

Instagram Post

12. Nauczanie domowe: balansowanie na linie

Instagram Post

13. Nie wydaje mi się, że to pierwsze doświadczenie taty ze śniegiem. Przyszedł przygotowany

Instagram Post

