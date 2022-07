Niedaleko i niedrogo: osiem pomysłów na wakacyjną miniprzygodę

Artykuł z ekspozycją partnera

Piknik w parku

Koc, przekąski, zimne napoje, rodzina i przyjaciele - pokochaliśmy pikniki! W cieniu drzew można spędzić cały dzień. Jeśli jeszcze w pobliżu jest plac zabaw, skorzystają na tym wszyscy: dzieci nie będą się nudzić, a my prawdziwie wypoczniemy. Świetnym pomysłem jest zabranie ze sobą hamaka: łagodne huśtanie wprowadzi nas w stan głębokiego relaksu.

Kino w domu

Jeśli mamy ogród i rzutnik, możemy stworzyć prawdziwe kino plenerowe, ale i bez tego jesteśmy w stanie przygotować seans. A co oglądać w domowych warunkach? Warto przyjrzeć się polskim produkcjom jak np. "Układ" czy "Osaczony", które obejrzysz na żądanie m.in. w Polsat Box Go. Ostatnio do oferty platformy dołączyło długo wyczekiwane w Polsce Disney+ z chwalonymi przez widzów serialami "Obi-Wan Kenobi" i "Moon Knight". Możecie też postawić na ulubione szlagiery, które znajdziecie w zakurzonych biblioteczkach DVD.

Zdjęcie

Wszystkie te pozycje znajdziecie we wspomnianym wyżej pakiecie Polsat Box Go Premium.

Profil w mediach społecznościowych poświęcony swojemu hobby

Jeśli czujemy się ekspertami w jakiejś dziedzinie i chcemy się podzielić z innymi swoją wiedzą, stwórzmy w wakacje tematyczny profil. Co można zaprezentować? Tworzenie wystroju wnętrz, wiedzę psychologiczną, autorskie treningi siłowe, przepisy na domowe kosmetyki, metody na zachowanie work-life balance. Jeśli uda nam się rozbudować społeczność, z czasem możemy nawet zacząć na swoim hobby zarabiać!

Wspólne gotowanie egzotycznego dania

Gotujemy niemal codziennie, dlatego większość z nas nie traktuje tej czynności w kategoriach rozrywki. Można jednak sprawić, by stało się świetną przygodą. Wybierzmy jakieś nietypowe danie, którego nigdy nie robiliśmy. Oczywiście musimy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zdobyć odpowiednie składniki. Mogą to bułeczki bao, ramen, pad thai, czy nieco powszechniejsze sushi. W przygotowanie dania zaangażujmy wszystkich domowników. Z pewnością zabawa będzie równie pyszna, jak sam obiad.

Nowa aktywność sportowa

Kiedy ostatni raz uczyliśmy się jakiegoś sportu? Jazda na rolkach, wakeboard, crossfit czy boks - doskonalenie nowych umiejętności sprawia ogromną przyjemność. Wakacje stanowią idealny czas na to, by zacząć regularnie trenować. W końcu to połączenie przyjemnego z pożytecznym - poczujemy się świetnie, a do tego z będziemy mogli z dumą prezentować ciało na plaży.

Całodzienny wypad do parku rozrywki

Wesołe miasteczko, aquapark, park dinozaurów - nie tylko dzieci uwielbiają tego typu rozrywki. Całodzienny wypad będzie atrakcją dla całej rodziny i przynajmniej częściowo zastąpi nam wakacyjny wyjazd. Dom strachów, rollercoaster czy wodna zjeżdżalnia zapewnią niezapomniane emocje. Niektóre parki rozrywki oferują również karnety, dzięki temu będziemy mogli odwiedzać je regularnie. W końcu taką rozrywką nie sposób się znudzić.

Wyścig autostopem

Kiedy ostatnio spontanicznie ruszyliśmy w przygodę? Zamiast skupiać się na celu, czerpaliśmy radość z samego podróżowania? Takie przeżycia daje wyścig autostopem. Podzielmy się na dwuosobowe drużyny i ustalmy cel podróży. Następnie ustawmy się przy drodze i spróbujmy złapać autostop. Ten typ rywalizacji przynosi mnóstwo satysfakcji i zabawy, a przygodę będziemy wspominać do końca życia.

Oglądanie spadających gwiazd

W połowie sierpnia (w szczególności w noc z 12 na 13 sierpnia 2022 r.) można oglądać tzw. spadające gwiazdy, czyli deszcz meteorytów. Widowisko zapiera dech w piersiach, nie możemy więc go przegapić. Warto się do niego przygotować, najlepiej spakujmy namiot i wyjedźmy daleko od sztucznego oświetlenia, czyli za miasto. Im mniej świateł wokół nas, tym większa widoczność nieba. Rozbijmy namiot na polanie i obserwujmy niebo. Nie zapomnijmy tylko pomyśleć życzenie!

