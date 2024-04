Moc Wenus i Byka. Energia nie do zatrzymania

29 kwietnia Wenus opuściła znak Barana i weszła do swojego ziemskiego zamieszkania, czyli do znaku zodiaku Byka. Planeta ta będzie przebywać w Byku do 23 maja, a to z astrologicznego punktu widzenia doskonała wiadomość! To niemal dosłowne zaproszenie przez Kosmos do pogłębienia naszej samoświadomości i naszej wrażliwości.

Jeśli chodzi o miłość, Wenus często odgrywa rolę amora, pozwalając nam znaleźć tę jedyną lub tego jedynego. Planeta miłości kształtuje nie tylko nasze relacje zewnętrzne, ale także hierarchię wartości, poczucie własnej wartości i sposób, w jaki postrzegamy samych siebie.

Znak zodiaku, jakim jest Byk to energia spokoju, harmonii, ale też rozpieszczania, luksusu i przyjemności. Przebywanie Wenus w znaku Byka to idealny moment na sprawianie sobie przyjemności. Masaże, medytacje, dobre jedzenie, czy zakupy - to jest ten moment, kiedy to wszystko da nam najwięcej radości i docenimy życie samo w sobie.

Czas przebywania Wenus w Byku to zdecydowanie nie jest czas na rewolucje i nie ma tu już śladu po ognistej energii Barana. To czas spokoju i kontemplacji. Solidna, ziemska, powolna natura Byka udzieli się wszystkim, którzy pragną złapać w maju nieco oddechu od pędzącego świata.

Te znaki zodiaku skorzystają najbardziej na tym ułożeniu Wenus

Wejście Wenus do Byka jest szczególnie istotne dla tych z nas, którzy urodzili się z osobistym umiejscowieniem w znakach stałych Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika, a zwłaszcza dla osób z urodzeniową Wenus w Byku, które doświadczą powrotu tej planety na miejsce urodzeniowe.

To dla zodiakalnych Byków istne błogosławieństwo od Kosmosu. Byki poczują energię wpływającą na odnowienie połączenia z sobą samym, swoimi ciałami i zmysłowością.

To także moment na udoskonalenie swojej zdolności dostrojenia się do częstotliwości bogactwa, wszak Byk kocha luksus i bogactwo. Obecność Wenus w Byku zwiększy także pewność siebie tych osób, które przyszły na świat pod tym znakiem zodiaku.

To czas dla Byków, by skupiły się na tym, co jest dla nich najważniejsze.

Nie tylko Wenus w Byku. Ważne aspekty innych planet w tym czasie

1 maja Wenus także ustawi Plutona w Wodniku, przynosząc tym aspektem falę intensywności i przemian w sprawach miłości, finansów i stabilności. To może nieco zachwiać naszym samopoczuciem, ale ziemska energia Byka powinna pomóc zachować nam spokój.

13 maja zaś Wenus dołączy do Saturna w harmonijnym sekstylu, zapewniając nam możliwość konsolidacji i umocnienia spraw finansowych i relacji z innymi. Planeta miłości w końcu połączy siły także z Uranem, co wpłynie na nasz system wartości. Przeanalizujemy to, co dla nas ważne.

Uran to planeta innowacji, niezależności i nagłych zmian i to wtedy możemy spodziewać się niespodzianek.



