Seniorzy, którzy świadczenie otrzymują pierwszego dnia każdego miesiąca, a więc w tym przypadku byłoby to 1 maja, z emerytury będą się cieszyć już 30 kwietnia. Z kolei osoby, których emerytury wypłacane są piątego dnia każdego miesiąca - w maju jest to niedziela - pieniądze otrzymają 2 maja. Ostatnia grupa osób uprawionych do otrzymywania emerytury, które pobierają ją na 25. dzień miesiąca (w maju jest to sobota) i których dotyczy majowa zmiana terminów, dostaną swoje świadczenia z ZUS 24 maja.