Słodka woda w Północnym Atlantyku wpływa na klimat

Słodka woda w Północnym Atlantyku jest wynikiem topnienia lodowców, o czym przekonują naukowcy. Zmiany ilości lodu morskiego mogą zaburzyć normalną cyrkulację wód w oceanie, co z kolei może przekładać się na zmiany klimatyczne na świecie.

"Podczas gdy w roku 2023 Wielka Brytania i Europa Północna doświadczały lata niezwykle chłodnego i wilgotnego - na Grenlandii panowało lato wyjątkowo ciepłe, prowadząc do zwiększonego napływu słodkiej wody wytopionej z lodowców do Północnego Atlantyku. Bazując na rozpoznaniu łańcucha wydarzeń, spodziewamy się, że warunki panujące w oceanie i atmosferze południowej Europy będą w roku obecnym sprzyjały latu niezwykle ciepłemu i suchemu" - powiedziała główna autorka analiz, dr Marilena Oltmanns z National Oceanography Centre, cytowana przez PAP.

Zdjęcie Niewykluczone, że w najbliższych latach na północy Europy lato będzie gorące i suche / 123RF/PICSEL

Grozi nam gorące i suche lato?

Na skutek dużego dopływu słodkiej wody do Północnego Atlantyku, naukowcy spodziewają się suchego i ciepłego lata na północy Starego Kontynentu na przestrzeni najbliższych pięciu lat.

"Nadejście ciepłego i suchego lata na północy Europy będziemy w stanie oszacować z największą precyzją w czasie zimy, która je poprzedza" - twierdzi dr Oltmanns.

I dodaje: "Nasze wyniki pokazują, jak duże jest znaczenie obserwacji oceanu. Pozwala to upewnić się, że modele klimatyczne uwzględniają wszystkie procesy fizyczne potrzebne do tego, by tworzyć dokładne prognozy"

Naukowcy podejrzewają, że jeśli topnienie lodu morskiego i lądowej pokryty lodowej będzie się nasilać, to w przyszłości czekają nas fale upałów i uporczywe susze. Ponadto monitorowanie słodkiej wody w Północnym Atlantyku w dużej mierze przyczyni się do udoskonalenia modeli, na podstawie których można przewidzieć nietypowe anomalia pogodowe.