Spis treści: 01 Pochodzenie i znaczenie imienia Maja

02 Zdrobnienia od imienia Maja

03 Maja - numerologia i cechy

04 Kiedy Maje obchodzą imieniny?

05 Znane Maje w Polsce

06 Maja - popularność imienia

Pochodzenie i znaczenie imienia Maja

Maja to imię pochodzenia greckiego. Oznacza "dobrą matkę" oraz "damę". Występuje w różnych językach, m.in. angielskim jako May, Maya lub Maye oraz francuskim, włoskim i hiszpańskim jako Maia. Imię to bywa stosowane także jako zdrobnienie od Marii.

Zdrobnienia od imienia Maja

Od imienia Maja można stworzyć szereg zdrobnień takich jak:

Majka,

Majeczka,

Majeńka,

Majunia,

Majusia,

Majcia.

Maja - numerologia i cechy

W numerologii szczęśliwą liczbą Mai jest 7. Osoby o tym imieniu cechują się romantyzmem, wiarą w cuda i duchowością. Są również wrażliwe i delikatne, a także mają dużą intuicję. Bywają uparte i zachowawcze.

Kiedy Maje obchodzą imieniny?

Kobiety o imieniu Maja obchodzą imieniny w następujących terminach:

9 kwietnia,

1 maja,

12 września.

Znane Maje w Polsce

Do znanych Mai w Polsce należą:

Maja Ostaszewska - aktorka,

Majka Jeżowska - piosenkarka,

Maja Komorowska - aktorka,

Maja Włoszczowska - kolarka,

Maja Bohosiewicz - aktorka,

Maja Hirsch - aktorka,

Maja Popielarska - prezenterka,

Maja Staśko - aktywistka.

Maja - popularność imienia

Maja należy do najpopularniejszych imion w Polsce w ostatnim czasie. W 2022 roku znalazło się na piątym miejscu najczęściej nadawanych imion żeńskich w naszym kraju. Rodzice blisko pięciu tysięcy dziewczynek nadało go swoim dzieciom. Ogólnie imię Maja nosi ponad 175 tysięcy kobiet w Polsce, co daje mu 41. miejsce.

Najwięcej dziewczynek w ubiegłym roku dostało imię Zofia. Kolejne miejsca zajęły imiona Zuzanna, Hanna oraz Laura.

