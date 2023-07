Nowa atrakcja na mapie Małopolski. Jej stworzenie kosztowało krocie

Nowa atrakcja w Ciężkowicach k. Tarnowa

Atrakcja, która zostanie otwarta już 20 lipca br. powstała w miejscowości Ciężkowice, ok. 35 km od Tarnowa. To miejsce słynie już z popularnego Skamieniałego Miasta, które bardzo chętnie i licznie odwiedzane jest każdego roku, szczególnie w okresie letnim. Co nowego powstało w Ciężkowicach?

Chodzi o długo wyczekiwaną ścieżkę biegnącą wśród koron drzew na wysokości od 17 do 22 m. Odwiedzający będą mogli spacerować przez 1020 m wśród wierzchołków drzew, a nawet powyżej nich. Przypuszcza się, że będzie to jedna z najpopularniejszych atrakcji przyrodniczych w okolicy.

Ścieżka w koronach drzew w Ciężkowicach - jakie będą ceny?

Wiadomo już, ile trzeba będzie zapłacić, aby móc skorzystać z nowej atrakcji w Małopolsce. Radni z Ciężkowic podjęli już decyzje dotyczące stawek.

Normalny bilet dla osoby dorosłej będzie kosztować 40 zł, a bilet ulgowy - 35 zł. Tyle samo zapłacić będzie trzeba w grupie 10-osobowej.

Kto oprócz dzieci i młodzieży może liczyć na zniżkę? Połowę ceny będą mogli zapłacić mieszkańcy gminy Ciężkowice - bilet dla dorosłej osoby w tym przypadku to koszt 20 zł.

Ścieżki w koronach drzew coraz bardziej popularne

Polacy w ciągu ostatnich lat bardzo polubili spacerowanie wśród koron drzew - mimo że tego typu atrakcje do najtańszych nie należą, przyciągają sporo turystów. Są ciekawym, godnym uwagi miejscem nie tylko dla rodzin z dziećmi. Pierwsza tego typu ścieżka powstała na Słowacji w 2017 roku, w Dolinie Bachledowej. Jej popularność sprawiła, że zaczęto budować podobne konstrukcje również w innych miejscach. W Polsce powstała dwa lata później w Krynicy Zdrój i niemal od razu stała się najbardziej polecaną atrakcją Beskidu Sądeckiego.

Zdjęcie Wieża widokowa w Krynicy Zdrój powstała w 2019 roku / Marcin Albiniak/ screen: IMGW / East News

Tę w Ciężkowicach inwestorzy zapowiadali od lat. Z realizacją projektu nie było jednak tak łatwo - najpierw pojawiły się problemy z przetargiem i pieniędzmi, potem z wykonawcą. W efekcie plany doszły do skutku i udało się postawić ścieżkę w koronach drzew. Jak podano w mediach społecznościowych, jej wybudowanie kosztowało ponad 30 mln zł.

Ścieżka wraz z Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej i łączącym je Szlakiem Nietoperzowym są elementem dużego projektu pn. „ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. Wartość całego projektu – realizowanego od roku 2019 – przekroczyła kwotę 30 mln zł. Gros tej kwoty, bo aż 17 mln to dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Kolejne 5 mln na realizację tego zadania przekazał Gminie Samorząd Województwa Małopolskiego. czytamy na Facebooku

Teraz atrakcja czeka już tylko na oficjalne otwarcie.

