„Obrzydliwe”. Skandal w US Open: poklepał córkę po pośladkach i pocałował w usta

„Przerażające”, „oburzające”, „niestosowne”. W sieci wrze po opublikowaniu dwuznacznego nagrania z tenisistką Sarą Bejlek i ojcem, który jest jednocześnie jej trenerem. Po awansie do turnieju głównego US Open, czeska zawodniczka podeszła do mężczyzny, a ten kilka razy klepnął ją w pośladek i pocałował w usta.

