Ojciec porzucił dziecko w przedszkolu. Matka odebrała je po tygodniu

Pięciolatek porzucony w przedszkolu

Do zdarzenia doszło w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang na południu Chin. Rankiem kilka dni temu w drzwiach przedszkola stanął ojciec z pięcioletnim synem. Dla pracowników placówki był to typowy widok. Od kwietnia, kiedy chłopiec został zapisany do przedszkola, odprowadzał go tam tata. Sytuacja stała się niecodzienna gdy nadszedł czas odbierania dzieci z placówki — żadne z rodziców się nie pojawiło. Pracownicy przedszkola zaczęli do nich dzwonić. Telefon odebrał ojciec, który oświadczył, że nie wróci po chłopca, gdyż nie jest to jego biologiczne dziecko. Jak się wyraził: “to teraz problem przedszkola".

Opiekunowie postanowili zajrzeć do plecaka Xiao Rui, okazało się, że ojciec zapakował mu ubrania na zmianę i telefon. Mężczyzna odbierał telefony, ale uparcie odmawiał odebrania dziecka.

Matka po tygodniu ma odebrać dziecko z przedszkola

Wychowawca Chen wobec bezskutecznych prób przekonania ojca, że powinien wrócić po Xiao Rui (takie imię nadały chłopcu media), wybrał się do domu, w którym mieszkała rodzina. Wnętrze okazało się puste. Nie wiadomo, gdzie w tym czasie przebywała matka dziecka.

Bezsilny nauczyciel postanowił zawiadomić policję. Służby skontaktowały się z dziadkiem i wujkiem chłopca, ale obaj odmówili opieki nad chłopcem.



Ostatecznie dziecko spędziło w przedszkolu tydzień! Jak donosi stacja Nanning Radio and Television Station matka chłopca miała odebrać dziecko w tym tygodniu.



Zdjęcie Matka odbierze dziecko z przedszkola po tygodniu (zdjęcie ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

Ojciec nie poniesie kary

W Chinach porzucenie dziecka nie jest niczym niespotykanym, choć w ostatnich latach odsetek sierot znacznie się zmniejszył, to nadal zdarzają się tego typu przypadku. Co grozi ojcu za porzucenie dziecka? Według chińskiego prawa skoro nie jest on jego biologicznym rodzicem, nie ponosi za niego odpowiedzialności, zatem nie czeka go w związku z porzuceniem Xiao Rui żadna kara.