Polacy chcą coraz więcej owoców i warzyw

- Pytaliśmy czy Polacy chcą zmienić sposób odżywania? Owoce i warzywa znalazły się na czele listy produktów, których Polacy chcą jeść więcej. 38% badanych chciałoby spożywać więcej owoców, natomiast 37% warzyw. Dla 16% dobrym pomysłem byłoby częstsze spożywanie soków owocowych i warzywnych, a 9% skłania się ku przetworom - mówi Agata Zadrożna, ekspertka Kantar Public.

Mniejszy odsetek wymienia potrzebę zwiększenia produktów zawierających złożone węglowodany oraz roślinne zamienniki mięsa i nabiału (6%), natomiast 5% potrzebuje więcej mięsa oraz przetworów mięsnych.

Dwóch na pięciu Polaków (40%) deklaruje, że nie chce zmieniać swoich nawyków żywieniowych.

- Przed nami czas coraz lepszej dostępność świeżych produktów. Przed nami czerwiec, kiedy to zaprosimy na plantacje i damy możliwość pokazania dzieciom jak uprawiane są owoce jagodowe. Wszyscy będą mogli spróbowania jak samodzielnie zbiera się owoce - mówi Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Jagody Kamczackiej, plantator i producent.

- Wiosna i lato to czas na budowanie swojej odporności. Dlaczego? To pora roku gdy mamy najwięcej świeżych, kolorowych warzyw i owoców. To właśnie one dostarczają silnych antyoksydantów i stymulują nasz układ odpornościowy do walki z infekcjami. W tym czasie do woli sięgaj po owoce jagodowe, truskawki, borówki, porzeczki, jeżyny, jagodę kamczacką. Rotuj je w zależności od sezonu by w pełni wykorzystać ich potencjał - mówi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyczka kliniczna, "Z kaloriami na pieńku".

- Polskie owoce jagodowe nie mają sobie równych pod względem wartości odżywczych. Lokalne, świeże, aromatyczne, pyszne, stanowią skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych i przede wszystkim związków aktywnych, takich jak polifenole. Substancje zawarte w tych superowocach, mają udokumentowany naukowo, korzystny wpływ na zdrowie. Spożywając owoce jagodowe regularnie, działamy dietoprofilaktycznie. W najlepszy sposób inwestujemy w zdrowie własne i najbliższych - mówi dr Justyna Bylinowska, redaktorka naczelna portalu Dietetycy.org.pl.

Czas na polskie superowoce!

Sezon na polskie superowoce otworzyły truskawki. Ich status pokazały tegoroczne wyniki "Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców" realizowanych przez firmę badawczą Kantar. Truskawki to ulubiony owoc Polaków i najbardziej wyczekiwany owoc sezonowy.

- Z polskich superowoców można zrobić cuda. Mamy świetnych producentów i przetwórców, świetnych kucharzy i wiele miejsc, które warto odwiedzać. Szczególnie teraz, kiedy gastronomia czeka by znowu odkrywać nasze kulinarne tradycje. To jest czas na polskie superowoce - podsumował Mikołaj Rey, szef kuchni, zwycięzca MasterChef - najlepsi z najlepszych, wielki entuzjasta polskiej kuchni i promotor polskich owoców jagodowych.

Sfinansowano ze środków Fundusz Promocji Owoców i Warzyw w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw projektu "CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora". Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.



* * *



