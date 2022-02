Pan Karol jest Polakiem, mieszka jednak i pracuje w Niemczech. Jak przyznał w jednym z postów na Twitterze - jest w pełni ubezpieczony. Korzysta z ubezpieczenia AOK Bayern.

Mężczyzna opublikował w sieci zdjęcie paragonu z jednej z niemieckich aptek i zrelacjonował przebieg wizyty u tamtejszego specjalisty. Zaznaczył, że niedawno przeszedł zawał. "Zapisałem się do lekarza osobiście bez dzwonienia. Za godzinę pani kazała mi przyjść - zostawiłem dokumenty poszpitalne. Lekarz mnie przyjął, wypisał recepty, zwolnienie i pojechałem do domu" - opisał sprawny przebieg wizyty pan Karol.

Polak opublikował zdjęcie paragonu. Na refundacji "zaoszczędził" niespełna 100 euro

Zdjęcie paragonu, które dołączył Polak daje do myślenia. Z rachunku wynika, że za 6 opakowań różnych leków (leki pozawałowe, antypadaczkowe i nasenne) zapłacił 22,87 euro, a więc nieco ponad 104 złotych.

Dwa lekarstwa, które zakupił pan Karol są w Niemczech w pełni refundowane - mężczyzna nie zapłacił więc za nie ani grosza. Z rachunku wynika, że przed obniżką - wynikającą z refundacji - lekarstwa kosztowały odpowiednio: 60,51 euro oraz 40,52 euro.

Regularna cena trzeciego leku, który zakupił mężczyzna to ponad 217 euro. Jednak - jak wynika z paragonu Polaka - po refundacji środek leczniczy kosztował jedynie 10 euro.

Z rachunku wynika również, że hydraulik pełną kwotę (2,87 euro) zapłacił jedynie za jeden z leków. Całkowity koszt środków leczniczych bez refundacji wyniósłby ponad 122 euro - po niej to 22,87 euro. Różnica jest więc ogromna.

Polak apeluje do rządu. "Proszę to emerytom wyjaśnić"

Minister PiS Łukasz Schreiber na Twitterze opublikował wpis, w którym - entuzjastycznie odnosząc się do działań rządu - poinformował o 13. i 14. dodatkowej emeryturze dla seniorów. "Premier @MorawieckiM przekazał dziś bardzo dobre wiadomości dla seniorów" - zaznaczył. Wpis postanowił skomentować pan Karol - hydraulik mieszkający w Niemczech. Mężczyzna, posługując się tym samym paragonem zwrócił się do ministra PiS. "Proszę to emerytom wyjaśnić" - zaapelował.

Miałem zawał w zeszły piątek - w środę wykupiłem leki po zawale + moje antypadaczkowe i nasenne. To jest paragon z mojej apteki po uwzględnieniu refundacji jako osobie w pełni ubezpieczonej w AOK Bayern. Proszę to emerytom wyjaśnić napisał pan Karol w komentarzu pod wpisem ministra Łukasza Schreibera.

***

