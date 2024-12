Kraków ponownie znalazł się w centrum uwagi, zdobywając uznanie na światowej scenie. Tym razem powód do dumy to bożonarodzeniowa choinka na Rynku Głównym, która została uznana za najpiękniejszą na świecie w rankingu przygotowanym przez portal Time Out. Polskie drzewko pokonało ikony z takich miast jak Nowy Jork, Rio de Janeiro czy Gubbio we Włoszech.