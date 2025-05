Pomysły na prezent na Dzień Dziecka 2025: co sprawi radość najmłodszym?

Dzieciaki żyją tu i teraz, a ich świat zmienia się szybciej niż rolki w mediach społecznościowych. Dlatego warto (przynajmniej trochę) orientować się w tym, co jest aktualnie w modzie: czy to nowa kreskówka, seria książek, zabawkowy hit z social mediów czy gadżet, którym chwalą się wszyscy w szkole. Nie chodzi jednak o ślepe podążanie za trendami, ale o pokazanie: "Hej! Wiem, co cię kręci!". A to potrafi zbudować most między pokoleniami. Co teraz jest "na topie" u dzieciaków?

Technologia z głową - mądre gadżety dla dzieciaka

Technologia nie musi ogłupiać. Może inspirować i rozwijać - jeśli tylko trafnie wybierzemy. Inteligentne zabawki, które uczą, gadżety, które wspierają ruch, aplikacje, które przekształcają naukę w grę i zabawę... To już dawno nie jest pusta rozrywka! Tym bardziej że nowoczesnych narzędzi dla obytych cyfrowo dzieciaków nie brakuje.

Zacznijmy od gier, ponieważ to właśnie nimi żyją najmłodsi. Dzień Dziecka to doskonała okazja, by uzupełnić ich kolekcję. Nowa konsola, zestaw VR, ergonomiczny fotel gamingowy czy specjalistyczna klawiatura i myszka mogą zmienić codzienną rozrywkę w pasję z prawdziwego zdarzenia. A może nawet w pierwszy krok w stronę e-sportowej kariery?

Wszystko to znajdziemy w Media Expert, począwszy od konsoli XBOX SERIES S, na której najmłodsi zagrają we wszystkie najpopularniejsze gry. To rozwiązanie niezwykle wygodne, ponieważ dzieci bez problemu poradzą sobie z obsługą - to natychmiastowy dostęp do setek gier bez potrzeby posiadania rozbudowanego i kosztownego komputera. Czy coś jeszcze warto dokupić? Tak: fotel gamingowy MAD DOG GCH800 RGB, ponieważ wygodna pozycja to rzecz absolutnie kluczowa dla zdrowia.

Jeśli dzieci posiadają już komputer lub konsolę PlayStation, rozgrywkę na wyższy poziom przeniosą natomiast okulary PlayStation PS VR 2 (to pełne zanurzenie w wirtualnym świecie!) oraz słuchawki STEELSERIES ARCTIS NOVA 1 (gwarantują czysty dźwięk przestrzenny).

Wreszcie: mysz MAD DOG GM715K oraz klawiatura DARK PROJECT ALU87A ONIONITE WIRED - G3MS MECH. Bo gaming w roku 2025 to coś więcej niż tylko bezmyślne klikanie. Dobrze dobrane gry i akcesoria (to nie fanaberia!) rozwijają refleks, uczą zarządzania zasobami, planowania i działania pod presją czasu.

Prezenty, które rozwijają pasje - coś więcej niż zabawka

Prezent dopasowany do zainteresowań to nie tylko radość - to inwestycja w młodego pasjonata. Bo kto wie? Może właśnie dziś wręczasz pierwsze pędzle przyszłemu malarzowi albo klucze francuskie małego inżyniera? W tym przypadku nie obędzie się jednak bez szybkiego śledztwa i ustalenia, co kręci pociechę, którą chcemy obdarować.

Niezależnie od wyniku dochodzenia, istnieją zabawki dla każdego. To choćby klocki LEGO w dowolnej formie - na przykład dostępne w Media Expert Lamborghini Huracán Tecnica. Nie tylko rozwijają wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne, ale uczą logicznego myślenia i planowania. Tu każdy układany kolejny klocek ma znaczenie! A dzięki zestawom tematycznym dzieci mogą zbudować własny świat - od zamku, przez statek kosmiczny, po bohatera ulubionego filmu.

Trafny prezent to nie rzecz. To emocje w pudełku 123RF/PICSEL

O ile klocki LEGO nie starzeją się w ogóle, obecnie renesans popularności przeżywają planszówki. Warto zaznaczyć, iż daleko im do siermiężnych klasyków sprzed dekad! Przykładów nie trzeba długo szukać: RAVENSBURGER Lotti Karotti, którą znajdziemy w Media Expert. Dzisiejsze gry planszowe to naprawdę prezent warty uwagi. A ponadto idealny pretekst do rodzinnego wieczoru bez ekranów!

Prezenty, które uczą

Uczenie się nie musi oznaczać nocnego wkuwania tabliczki mnożenia ani zapamiętywania skomplikowanych wzorów fizycznych. Uczyć można się również... mimochodem, w ogóle o tym nie wiedząc. Z pomocą przychodzą dobrze dobrane prezenty, prowokujące do nieszablonowego myślenia, eksperymentowania i odkrywania nowych rzeczy. Nie zawsze zresztą chodzi o wiedzę, czasem - o cierpliwość, wytrwałość czy logiczne myślenie. Przydatne umiejętności w dorosłym (i nie tylko) życiu, prawda?

Tutaj przyda się smartfon. Choć to temat, który budzi emocje, nie musi być on tylko "przyklejaczem do ekranu". To narzędzie - i w dużej mierze od rodziców zależy, jak zostanie wykorzystane. Jeśli odpowiednio, z pewnością będzie oknem na świat - m.in. przyrządem do nauki, kontaktu ze znajomymi czy początkiem rozwijania nowych talentów. Bo współczesne smartfony to nie tylko aplikacje i gry, ale i aparaty fotograficzne, kamery oraz przenośne studia filmowe w jednym. Innymi słowy, telefony komórkowe pozostają kopalnią możliwości.

Jaki model wybrać? Nie trzeba być specjalistą! Wystarczy udać się do Media Expert, gdzie fachowi doradcy z pewnością pomogą w podjęciu prawidłowej decyzji. A jest w czym wybierać: SAMSUNG GALAXY A36 5G 6+128GB, XIAOMI REDMI NOTE 14 8+256GB.

Prezenty, które tworzą wspomnienia - doświadczenia zamiast rzeczy

Dzieci nie pamiętają, co dostały pod choinkę trzy lata temu. Doskonale zapada im jednak w pamięć na przykład pierwsza jazda na rowerze. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, zrobiły coś po raz pierwszy. I właśnie takie rzeczy najsilniej zapisują się w pamięci, ponieważ towarzyszą im silne emocje. Ato właśnie emocje są dla najmłodszych mózgów jasnym komunikatem - "zachowaj w pamięci na dłużej". Po drugie, wspólne doświadczenie. Ono również ładuje emocjonalne baterie dużo skuteczniej niż przedmioty i zamienia się w historie do opowiadania. Jak te mechanizmy wykorzystać w praktyce?

Przede wszystkim warto wyjść z domu! A znalezienie prezentu, który do tego zachęci, pozostaje bardzo proste: rower, hulajnoga elektryczna czy deskorolka. A wszystko to dostępne jest w jednym miejscu - Media Expert. Każda godzina na świeżym powietrzu to świetny trening koordynacji, kondycji i pretekst do spędzenia czasu z rówieśnikami bądź rodziną.

Dzień Dziecka 2025 nie musi być kolejnym świętem rozpakowywania pudełek, ale... drzwiami do nowej przygody. Nie musi świecić, brzęczeć ani kosztować fortuny. Wystarczy, że rozpali iskrę. Taką, która przerodzi się w pasję, radość albo historię do wspominania przez długie lata.

Płatna współpraca