Psy podbijają Instagram! Bardziej znani niż niejeden influencer

Jesteście zmęczeni doniesieniami z życia celebrytek? Nie interesuje was to, co znani influencerzy jedzą na śniadanie i które marki oznaczają? Jest alternatywa - psi influencerzy! Na Instagramie mają coraz większe konta, na których możecie obserwować ich codzienność i dowiedzieć się wiele na temat tego, jak odpowiednio zajmować się psem. Psie gwiazdy często pochodzą z adopcji, ale są wśród nich także rasowe okazy z hodowli.

Kim są najbardziej znani "psinfluencerzy"?

Polskie psie gwiazdy na Instagramie:

Filet, filet_z_psa

Filet to rasowy celebryta! Ten piękny whippet jest fanem masła - choć może jeść tylko orzechowe, i to w niewielkich porcjach - cukinii i rozmaitych wołowych smaczków. Chociaż jest statecznym i dostojnym psem, często dostaje "filetozy" i świrka, kiedy, jak sam pisze na instagramowym stories, sam nie wie, o co mu chodzi. Doskonale też opiekuje się szczeniaczkami w domu tymczasowym, który prowadzą jego właściciele - Maria Szatkowska i Wawrzyniec Topa.

Jak opisują na swojej stronie internetowej, Filet - wtedy jeszcze znany jako Bruno - urodził się w hodowli i został sprzedany jako szczeniak. Jego pierwsi właściciele zwrócili go jednak, kiedy okazało się, że cierpi na wadę serca. Wtedy adoptowali go Maria z Wawrzyńcem.

- W zamyśle miał to być Instagram, który jest pamiętnikiem - mówi Wawrzyniec, muzyk i opiekun Fileta w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN. - Mówimy o wszystkich problemach, o tym, jak sobie z nimi radzić. Chcemy być miejscem, w którym osoby, które też mają problematyczne psy, mogą poczuć wsparcie - zaznacza Maria.

Fisia, fisia_official

"Tego Instagrama oficjalnie prowadzę ja - Fisia" - zaznacza Fisia, właścicielka profilu fisia_official. Mówi o sobie, że jest kundelką, psiaktywistką, trenerką personalną, komiczką i kobietą pracującą. Oprócz niej na profilu gości także Funia.

Obydwie są pod opieką Magdaleny Kobus i Franciszka Buchnera. Fisia została adoptowana z fundacji Pies na zakręcie w czerwcu 2018 roku jako dwulatka. Właściciele piszą na Instagramie, że zostawiono ją z samochodu przy drodze w bardzo złym stanie - miała niedowagę, złe wyniki badań. "Po jej reakcjach na nogi czy miotłę było widać, że ktoś ją wcześniej bił i kopał" - piszą. Podkreślają, że praca nad wychowaniem Fisi i opieka nad nią była i jest dużym wyzwaniem, ale dzięki niej psiak zmienił się nie do poznania. "Często towarzyszy nam w pracy, w galeriach sztuki i na wernisażach, chadza też z nami do knajp i kawiarni" - zdradzają właściciele.

Z kolei Funia, jako 6-tygodniowy szczeniak, została porzucona razem z siostrą w kartonie przy przejściu granicznym. Po mieszkaniu w domu tymczasowym, u pierwszych właścicieli, którzy oddali ją z powrotem do adopcji i kolejnym domu tymczasowym, trafiła na Magdalenę i Franciszka.

Wieśka, wieska_my_life_after_adoption

Wieśka to prawdziwa celebrytka i influencerka! Na Instagramie obserwuje ją ponad 97 tys. followersów. Adoptowana kundelka ma ostry język, duże poczucie humoru i chętnie pokazuje swoje życie na warszawskich salonach, pozując ze swoimi przyjaciółmi, często znanymi na polskiej scenie muzycznej i filmowej.

Opiekują się nią Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Pirat, piratthedog

Pirat to jeden z chętniej obserwowanych psów na polskim Instagramie. Jego zmagania z nauką kolejnych sztuczek, jedzenie smaczków, drzemki i spotkania ze znajomymi obserwuje aż 81,7 tys. followersów.

Jego właścicielką jest Sylwia Lipka, wokalistka i prezenterka, uczestniczka zeszłorocznej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Pirat wziął też udział w teledysku do jej piosenki "Kalkulacje".

Tobi, Mopsia, Pchełka, Reszka, piesmojamiloscia

Drużyna czterech psów podbija Instagram! Profil oraz stronę piesmojamiloscia.pl prowadzi Karolina, specjalistka ds. mediów społecznościowych, która, jak sama opisuje, każdą wolna chwilę spędza na pomocy psom, zwłaszcza tym bezdomnym. Razem z narzeczonym odwiedzają schroniska i wyprowadzają psy, robią im zdjęcia i pomagają im znaleźć rodziny.

Światowe sławy psiego Instagrama:

Jiff, jiffpom

To absolutna gwiazda światowego formatu! Jiffa, szpica miniaturowego, obserwuje 10,2 milionów followersów! W 2014 roku wystąpił w teledysku Katy Perry "Dark house", a w 2015 okrzyknięto go "najbardziej popularnym psem na świecie".

Tuna, tunameltsmyheart

Tuna (ang. Tuńczyk) mieszka w Los Angeles. Jego właścicielka, Courtney Dasher, znalazła go w schronisku w 2011. Uroczą mieszankę jamnika i chihuahua z charakterystycznym

uśmiechem obserwuje już 2,1 mln ludzi!

Holly, hollys_amazing_journey

Holly to siedmioletni chiński grzywacz bezwłosy, który żyje w Fort Worth, w Teksasie. Jest znany także poza Instagramem - występował w Animal Planet, US Weekly i "People"! Na Instagramie docenia go 133 tys. obserwatorów

Squid i Pretzel, squidthegriff

Te dwa pieski rasy gryfonik belgijski o charakterystycznych pyszczkach pochodzą z Adelajdy w Australii. Zabawne kadry podczas spacerów czy w trakcie jedzenia obserwuje już 391 tys. osób!

