Renta wdowia na nowych zasadach. Od kiedy podwójne emerytury dla wdów?

Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca? To wcale nie żart. Do Sejmu trafił niedawno nowy projekt zgodnie, z którym renty rodzinne mają być wyższe. Jeżeli postulaty OPZZ i Lewicy zostaną spełnione, osoby, które straciły małżonka, będą pobierać wyższe świadczenia. Szacuje się, że poprawę komfortu życia powinno odczuć od 1,3 do 1,5 mln seniorów, którzy skorzystają na takim rozwiązaniu.

Zdjęcie Dwie emerytury dla wdowy (albo wdowca) nie są wykluczone. Wkrótce osób, które straciły małżonka może się poprawić / 123RF/PICSEL