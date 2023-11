Zadanie, z którym męczy się 98% użytkowników

Wykonywanie zadań na logiczne myślenie może przynosić bardzo pozytywne skutki, a zwłaszcza osobom w starszym wieku. Podchwytliwe pytania wymagają zaangażowania mózgu, użycia logiki, stosowania nowych wzorców lub strategii. Takie łamigłówki są "siłownią dla mózgu". Wspierają jego elastyczność i zdolności do adaptacji. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z takich zagadek. Czy uda ci się odpowiedzieć na poniższe pytanie w mniej niż 8 sekund? Powodzenia!

Czy słoń może skoczyć wyżej niż drzewo?

Zdjęcie Częste rozwiązywanie łamigłówek spowalnia starzenie się mózgu / @robertkneschke / materiał zewnętrzny

Prosta odpowiedź a zaskakuje

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? To świetny początek twojej pracy nad umysłem. Jeżeli jednak nie podołałeś zadaniu, to nic się nie stało. Małymi kroczkami do celu. Oto poprawna odpowiedź.

Oczywiście, że może. Drzewa nie skaczą.

