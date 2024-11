Jak przyciągnąć wróble do karmnika? Wsyp ich największy przysmak

Wróble to liczna rodzina ptaków z rzędu wróblowych, które doskonale przystosowały się do życia pośród ludzi na całym świecie, również w Polsce. Wróble nie wylatują więc na zimę do ciepłych krajów i liczą na naszą pomoc przez kilka chłodniejszych miesięcy w roku. Większość z nas przygotowuje dla nich karmniki, ale nie każdy wie, co powinno się w nich znaleźć. Wróble mają swoje przysmaki, którym nie potrafią się oprzeć!