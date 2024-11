Nie lubisz komplikować sobie i innym życia. Cenisz proste rozwiązania, spokojne podejście i konkretne działania. Drzemie też w tobie dusza romantyczki. A co daje ci szczęście? Chwile spędzone w otoczeniu natury, z dala od hałasu i negatywnej energii. Oddasz wszystko za czas spędzony w towarzystwie najbliższych. Zawsze też zaplanujesz grafik tak, by znalazło się w nim miejsce tylko dla ciebie i ulubionej książki. Cenisz drobne gesty i delikatne momenty, które nadają życiu magię.

Co daje ci szczęście? Największą radość odczuwasz, kiedy możesz być sobą i tworzyć. To może być sztuka, taniec, pisanie lub cokolwiek, co pozwala wyrazić twój unikalny świat wewnętrzny.

Artystyczna dusza pełna pasji - taka jesteś. Kochasz wszystko co piękne, estetyczne. A kwiaty przypominają ci tylko najpiękniejsze momenty w życiu. Co daje ci szczęście? Twoje szczęście pochodzi z miłości - miłości do ludzi, do świata, ale także do samej siebie. Słuchasz siebie, dzięki temu zyskujesz więcej niż inni. Celebrujesz życie poprzez sztukę, relacje i każdą chwilę pełną uroku.