Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

W piątek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na wschodzie umiarkowane i duże. W godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu mogą pojawić się lokalnie na wschodzie Polski.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st. C do 24 st. C, chłodniej na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie, tam od 17 st. C do 19 st. C. Najniższe wartości na termometrach miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od 14 st. C do 16 st. C - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z piątku na sobotę na ogół zachmurzenie małe, tylko na wschodzie okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 st. C do 11 st. C, na wybrzeżu ok. 13 st. C, najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, od 3 st. C do 6 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe, jedynie na wschodzie okresami nieco więcej chmur. Słabe i przelotne opady deszczu możliwe są w godzinach popołudniowych na południowym wschodzie. Na termometrach przeważnie od 23 st. C do 27 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam od 18 st. C do 21 st. C - prognozuje IMGW.

W niedzielę czeka nas jeszcze lepsza pogoda, ponieważ w wielu miejscach będzie bezchmurnie i w niektórych regionach kraju wręcz upalnie. Na wschodzie Polski termometry wskażą do 29 st. C, na zachodzie nawet 32 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie spadnie grad. Suma opadów w czasie burz do 20-30 mm - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 26 st. C, niższe wartości w rejonach podgórskich, tam od 19 st. C do 21 st. C. Jeszcze chłodniej na wybrzeżu, od 16 st. C do 18 st. C.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa do października

IMGW przygotowało eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na lipiec, sierpień, wrzesień i październik.

W lipcu na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na wybrzeżu możliwa temperatura w zakresie normy.

Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

W sierpniu średnia miesięczna temperatura może być wyższa niż norma wieloletnia. Gdy mowa o opadach, to w tym przypadku powinny zawierać się w normie. Identycznie pod względem temperatury i opadów będzie we wrześniu.

W październiku w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na przeważającym obszarze kraju miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Na zachodzie kraju i w Wielkopolsce możliwa suma powyżej normy - informuje IMGW.

