Anioły według angelologii, to niezwykłe istoty, którym Bóg powierzył rozmaite zadania, gdy je tworzył. Część z nich ma opiekować się ludźmi i sprawować pieczę nad tym, co dzieje się na Ziemi.

Według wierzeń, to właśnie aniołowie mogą być naszymi pośrednikami i to ich możemy prosić o pomoc w różnych życiowych kwestiach. Warto poznać część anielskiej społeczności, by wiedzieć, kogo i kiedy poprosić o działanie niebiańskich sił w naszym życiu, jeśli tylko w to wierzymy.

Czerwiec to miesiąc sześciu aniołów, a każdy z nich odpowiada za poszczególny czas tego miesiąca. Kiedy możemy odczuć działanie danego skrzydlatego opiekuna?

1-5 czerwca należy do Hariela. Spodziewaj się miłości

Hariel, zwany też Harayelem, to anioł miłości i nadziei. To piastun pięknego początku, wypełnionego dobrymi wibracjami. Rozpoczynający się razem z Harielem czerwiec da nam możliwość zakochania się lub rozpoczęcia tego czasu z nadzieją i ufnością w lepszą przyszłość.

Jeżeli poprosimy Hariela na początku czerwca o opiekę i pomoc, możemy spodziewać się wielu radości, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Pod jego skrzydłami uwolnimy się także od złych nawyków. Hariel nosi przydomek "Bóg Stwórca/Kreator" i z jego pomocą jesteśmy w stanie dokonać wielkich przemian w naszym życiu.

6-10 czerwca anioł Hekamiah ześle siłę do walki

Jeżeli przechodzisz teraz trudny okres i nie skończy się on w czerwcu, to właśnie anioł Hekamiach ześle ci siły do walki. Zwany jest też aniołem pracy. To on motywuje i zsyła siły do zrobienia czegoś, na co do tej pory nam ich brakowało.

Hekamiah nosi przydomek "Bóg Stwórca Uniwersum". Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jeżeli stoisz przed podjęciem jakiejś decyzji i wahasz się w tym, to właśnie Hekamiah wskaże Ci najlepszą drogę.

Ten, kogo ma w swojej opiece Hekamiah, staje się przywódcą i dobrze kieruje swoim życiem.

Anioł Lauviah działa w dniach 11-15 czerwca. To czas dociekania sprawiedliwości

Anioł Lauviah ten przynosi prorocze sny i objawienia, ale też zsyła zdolności regeneracji według wielu wierzeń. To właśnie wierzący mają jemu zawdzięczać powrót po długiej chorobie do pełni sił. Ma moc uzdrawiania.

W jego opiece sprawy nabierają korzystny dla człowieka. Przynosi chwile olśnienia, a jego obecność podnosi zmartwionych na duchu. Jak szukać jego obecności?

Wypatruj w swoim otoczeniu jaśminu, maciejki i łagodnego, perłowego światła, bo to jego symbole, świadczące o obecności tego anioła.

Od 16 do 21 czerwca poczujesz obecność anioła Caliela

Jeżeli spotkał cię niesprawiedliwy los lub jakaś przykrość w dniach 16-21 czerwca z pomocą anioła Caliela będziesz walczył o zadościuczynienie twoich krzywd.

To opiekun udręczonych, ofiar, który niesie pomoc w naprawianiu wszelkich błędów. Zachęca i pomaga w poszukiwaniu prawdy.

Wprowadza w nasze życie prawdę i optymizm, za to chroni przed pesymizmem, tchórzostwem, czy kłamstwem.

Jest aniołem prawdy, więc jeżeli chcesz pozbyć się obłudy ze swojego życia, to 16-21 czerwca jest najlepszym okresem na takie działania.

Anioł Lauviah drugi będzie miał ludzi w opiece od 22 do 26 czerwca

Anioł Lauviah drugi ma być aniołem miłosierdzia. Jego atrybutami jest pozycja kwiatu lotosu i jeden z najdostojniejszych ptaków - paw.

To on ma przywracać radość życia i wnosi lekkość do naszej codzienności. Chce, by ludzie się radowali i swoją postawą chwalili Pana. To idelany moment na odnalezienie harmonii i radości z życia.

Końcówka miesiąca to czas, w którym powinniśmy złapać oddech, a anioł Lauviah drugi właśnie w tym ma nam pomóc.

Anioł Pahaliah zamknie czerwiec. Jego działanie odczujemy od 27 czerwca do 1 lipca

Koniec czerwca to czas zamknięcia, podsumowania, pokory. Anioł Pahaliah jest zwany też odkupicielem i wyzwolicielem. Ma on wyzwalać ludzi ze wszelkich złych energii i pomaga pogodzić się z osobami, z którymi przytrafiły nam się kłótnie.

Przyniesie oczyszczenie i daje wewnętrzną siłę, powagę, wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu i opanowanie.

Jeżeli coś w czerwcu poszło nie po naszej myśli, to właśnie Pahaliah przywróci wiarę w to, że jeszcze nadejcie dla nas dobry czas.