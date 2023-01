To jest dla nich już ostatnia szansa. Nie pozwól jej zmarnować!

Drodzy użytkownicy portalu Interia.pl, dzięki waszej niesamowitej pomocy udało nam się uzbierać jak dotąd 100 tys. złotych. W zeszłym roku uzbieraliśmy w sumie 110 tys. złotych. Czy wspólnymi siłami spróbujemy pobić zeszłoroczny wynik? Pomożecie nam wykarmić pokrzywdzone i porzucone psy, których serca złamał człowiek? Posklejać tych wszystkich serc nie jesteśmy w stanie, ale możemy zadbać o to, by psie brzuszki były pełne i tej zimy. Wraz z naszymi podopiecznymi bardzo na was liczymy i, jak pokazały nam nasze doświadczenia z poprzednich 9 lat, wiemy, że się nie zawiedziemy. Otwórzcie serca!

Reklama

Jak możesz pomóc akcji?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie akcji pod adresem:

www.burek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!

Wyślij SMS o treści BUREK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto). Na poniższej mapie znajdziesz wszystkie miejsca biorące udział w naszej akcji. Sprawdź, kogo możesz wesprzeć:

Zdjęcie Sprawdź, które placówki możesz wesprzeć / materiały prasowe

Rozwiązanie konkursu!

Konkurs Plastyczny organizowany w ramach naszej akcji zakończył się o północy 31 grudnia 2022 roku. Komisja Konkursowa wytypowała trzy prace, które wezmą udział w finale. Przypominamy, że zwycięzca konkursu otrzyma Pakiet Bezpiecznego Zwierzaka o wartości 1300,00 PLN. Nagrodę w konkursie ufundowała Firma Bezpieczny Zwierzak. Pełen skład Pakietu Bezpiecznego Zwierzaka znajdziecie na stronie www.burek.psilos.org Weź udział w ankiecie i poinformuj nas która z prac podoba Ci się najbardziej. Link do ankiety znajdziesz na stronie głównej naszej akcji.

O nagrodę walczą:

Agnieszka Turło z Łodzi

Natalia Mikołajewska z Wieczyna

Patryk Kwapiński z Nałęczowa

Oto ich prace:

Zdjęcie Agnieszka Turlo z Łodzi / archiwum prywatne

Zdjęcie Natalia Mikołajewska z Wieczyna / archiwum prywatne