Trik na oszczędzanie. Zrób to raz w miesiącu i zobacz różnicę na koncie

Łatwa czynność, która pomoże ci odłożyć pieniądze

Najprostszym sposobem na zgromadzenie oszczędności jest patent, który sprawdzi się, gdy często płacisz gotówką podczas zakupów. Trik polega na systematycznym odkładaniu w jedno miejsce reszty wydanej przez kasjera. Pieniądze możesz wrzucać do skarbonki lub koperty, a ostatniego dnia miesiąca wpłacić na konto oszczędnościowe. Jest to drobny krok, jednak bardzo ważny. Co ciekawe, gdy odłożymy już pokaźną kwotę, to łatwiej dostrzeżemy, ile pieniędzy mogłeś marnować na niepotrzebne wydatki.

Dodatkową motywacją może być wyznaczanie sobie celów. Dla przykładu: zbierasz na aparat i po kilku miesiącach jesteś w stanie go kupić. Po zrealizowaniu założenia, wyznaczasz inne marzenie.

Jak zacząć zbierać oszczędności? To nic trudnego

Jeśli lubisz wyznaczać sobie zasady oraz ograniczenia, to ten sposób będzie dla ciebie idealny. Wprowadź tygodniowe lub miesięczne limity na drobne przyjemności, takie jak jedzenie na mieście, albo spontaniczne zakupy. Jeżeli uważasz, że pieniądze trwonisz w drogerii czy sklepie odzieżowym, stwórz sobie limit właśnie na te miejsca. Jeśli sprostasz wyzwaniu, a nawet nie wydasz całości, odkładaj różnicę na osobne konto. Dzięki temu łatwiej zauważysz, ile możesz realnie zaoszczędzić w ciągu miesiąca. Ta metoda nie tylko pomaga świadomie zarządzać budżetem, ale również uczy dyscypliny i rozwijania nawyków planowania wydatków z wyprzedzeniem.

Wprowadź nawyk w życie, a nie opędzisz się od pieniędzy 123RF/PICSEL

Wykonaj jeden krok, a zauważysz różnicę na koncie

Jeżeli jednak miewasz problem z systematycznością, pamięcią lub trwaniem w wyzwaniach, a twój zapał jest słomiany, to jest na to sposób. Najwygodniej i na prościej jest stworzyć automatyczny przelew z głównego konta na konto oszczędnościowe. W ten sposób możesz ustawić w aplikacji banku, że zaraz po wypłacie, będziesz odkładać konkretną kwotę. Dzięki temu nie będzie ci szkoda odkładać pieniędzy oraz nie będziesz musiał o tym pamiętać. Jeżeli zapomnisz, to wyobraź sobie tę niespodziankę po kilku miesiącach, gdy zobaczysz oszczędności na koncie. Warto mieć na uwadze, że nie mając tych pieniędzy pod ręką, nie będziesz chcieć ich wydawać. To jedna z najprzyjemniejszych metod na gromadzenie pieniędzy.

