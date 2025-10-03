Do czego wykorzystuje się żołędzie i kasztany?

Żołędzie znajdują zastosowanie w postaci pożywienia dla ludzi jak i zwierząt. Z żołędzi z powodzeniem można przygotować mąkę. W tym celu po zakończeniu procesu ługowania żołędzie poddawane są dokładnemu suszeniu, a następnie następuje ich mielenie. Mąka z żołędzi ma charakterystyczny, orzechowy smak.

Wspominane ługowanie polega na moczeniu żołędzi w wodzie z dodatkiem popiołu z drzew liściastych. Wówczas woda nabiera brązowego koloru na skutek rozpuszczania się taniny. Ługowanie należy przeprowadzać do momentu, aż woda przestanie się zabarwiać.

Żołędzie wykorzystywane są również do przygotowania z nich kawy. Najpierw poddajemy je ługowaniu i suszeniu, a następnie prażymy i rozdrabniamy. Kawa z żołędzi cieszy się dużą popularnością w medycynie ludowej, ponieważ miała ona zmniejszać dolegliwości jelitowe i wzmacniać odporność organizmu.

Żołędzie to także doskonały pokarm dla dzikich zwierząt, ponieważ zajadają się nimi m.in. jelenie, łosie, sarny, żubry i dziki, ale również niektóre ptaki, m.in. sójki i kawki.

Z kolei kasztany również poddaje się różnym procesom, przerabiając je m.in. na mąkę lub pastę. Ponadto kasztany, a szczególnie kasztanowiec pospolity, znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, bowiem substancje zawarte w nasionach wykorzystywane są przy produkcji preparatów na m.in. obrzęki i żylaki.

Wyciągi z kasztanów charakteryzują się właściwościami przeciwzapalnymi i ściągającymi, dlatego mają zastosowanie w leczeniu siniaków, a także stanowią składnik wielu kremów, balsamów, olejków, płynów do kąpieli czy maseczek.

Ceny skupu żołędzi i kasztanów w 2025 r.

Ceny skupu żołędzi mogą być zróżnicowane w zależności od regionu. Dwa lata temu roku za kilogram żołędzi płacono średnio ok. 3 zł. W ubiegłym roku w niektórych województwach można było liczyć na nieco wyższe stawki. Na Lubelszczyźnie niektóre punkty skupu płaciły wówczas 5 zł za kilogram żołędzi, na Podkarpaciu 4 zł, w województwie zachodniopomorskim - 4 zł, w warmińsko-mazurskim 3 zł, a na Mazowszu 2,5 zł.

W 2024 r. w Wielkopolsce za kilogram kasztanów mogliśmy otrzymać ok. 1,2 zł, na Pomorzu ok. 1,10 zł, a jeszcze mniej na Podlasiu, gdzie kilogram kasztanów wyceniano na ok. 50 groszy.

W tym roku ceny skupu kasztanów przedstawiają się następująco: W Zachodniopomorskiem owoce kasztanowca wyceniono na ok. 50 groszy za 1 kg. Na Mazowszu oraz Kujawach i Pomorzu ok. 70 groszy. Niektóre punkty skupu oferują nawet 1 zł za 1 kg kasztanów.

Obecne ceny w skupach żołędzi wynoszą ok. 2,50 zł za 1 kg. W internecie można znaleźć ogłoszenia punktów skupu żołędzi szypułkowych, które oferują nawet 3,50 zł za 1 kg, z zastrzeżeniem, że odbiór możliwy jest od minimum 100 kg żołędzi.

"Ewa gotuje": Rożki w stylu fagottini Polsat