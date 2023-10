Wieczorny blok animacji dla najmłodszych był wielki hitem obozu socjalistycznego. Choć ich estetyka i zaawansowanie techniczne często nie dorównywało produkcjom powstającym na Zachodzie, mali widzowie i tak byli zachwyceni dedykowaną dla nich ofertą srebrnego ekranu.

Godzina 19 we wspomnieniach wielu wychowanych w PRL uchodzi za godzinę świętą. To wtedy pustoszały trzepaki, wyludniały się podwórka i boiska. Każdy pędził do domu na bajkę. Wiele produkowanych i emitowanych wtedy produkcji zyskało status kultowych: "Reksio", "Bolek i Lolek", "Jacek i Agatka", "Porwanie Baltazara Gąbki", "Pomysłowy Dobromir", "Wędrówki Pyzy"... wymieniać można by długo. O tym, jakie emocje budziły te krótkie bajki, świadczy fakt, że nawet dziś, choć oferta animacji jest o wiele bogatsza, wielu dorosłych od czasu do czasu z nostalgią sięga po obrazy z dziecięcych lat. Sporym zainteresowaniem cieszą się też gadżety: kubki, breloczki, torby, maskotki, z wizerunkami bohaterów dobranocek.

QUIZ o Reksiu. Ile pamiętasz z kultowej wieczorynki PRL

My, nawiązując do tych samych emocji, zapraszamy Was dzisiaj na podróż w czasie śladami "Reksia". Rozwiążcie QUIZ i sprawdźcie, ile pamiętacie z kultowej wieczorynki. Jednak ostrzegamy - łatwo nie będzie!

