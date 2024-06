Znakomity ogrodnik potrafić dobrać odpowiednie rośliny do określonych warunków glebowych i klimatycznych. Dodatkowo regularnie je podlewa, nawozi i przycina, aby zapewnić im zdrowy wzrost. Jego zadaniem jest także monitorowanie stanu roślin, aby ochronić je przed szkodnikami i chorobami. Wykonuje prace związane z porami roku, takie jak przygotowanie ogrodu na zimę lub wiosenne prace porządkowe. Prawdziwy ogrodnik będzie w stanie zidentyfikować każdą roślinę i kwiat. Myślisz, że też to umiesz? Sprawdź to w naszym quizie!