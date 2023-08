Choć prawdziwe żniwa dopiero przed nami, już co i raz słyszymy o prawdziwych letnich wysypach grzybów w polskich lasach. Przyjemność ze spaceru i poszukiwań to jedno, ale nie możemy zapomnieć, że akurat grzybobranie to też "sport", w którym liczy się po prostu merytoryczna wiedza. Jej brak jest zwyczajnie niebezpieczny dla zdrowia, a czasem i życia.

