​W Europie są dwa miejsca, którymi od lat rządzą wyłącznie kobiety

Na Morzu Bałtyckim leżą dwie małe wyspy, na których od wieków rządzą kobiety. To prawdopodobnie ostatnia matriarchalna społeczność w Europie. Mieszkankom przez 11 lat w ich codziennym życiu towarzyszyła norweska fotografka Anne Helene Gjelstad.

Zdjęcie Kihnu to odcięta od świata wyspa należąca do Estonii /123RF/PICSEL

Kihnu i Manija - dwie odcięte od świata wyspy należą do Estonii. Powierzchnia obu to niespełna 19 km kwadratowych, zamieszkuje je w sumie ok. 550 osób. Rządzą nimi kobiety, bo mężczyźni to głównie rybacy i łowcy fok, którzy więcej czasu spędzają na morzu niż w domu. To panie zajmują się gospodarstwami, uprawą pól i zwierząt. Pielęgnują tradycję związaną z lokalnym rzemiosłem oraz wychowują dzieci. Tak było tu od wieków, a mieszkanki obu wysp dbają, by zwyczaje nie zostały wyparte przez nowoczesność.

Niektórych przybywających tu turystów dziwi widok kobiet ubranych w stroje ludowe: wzorzyste chusty i spódnice. Ale one nie ubierają się tak dla gości - to od lat ich codzienne stroje. Turystów tu nie brakuje, choć prom kursuje tu raz na kilka dni. Nic dziwnego, bo od 2003 roku Kihnu i Manija są wpisane na listę UNESCO jako Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości.