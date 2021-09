Wykonała pełny makijaż podczas porodu. Internauci nie kryli zdziwienia

Niemal 100 tysięcy razy został odtworzony film pewnej TikTokerki. Wszystko przez to, że pokazała na nim, jak wykonywała pełny makijaż podczas porodu.

"Kiedy rodzisz i jednocześnie jesteś makijażystką" - tak właśnie kobieta podpisała swój film. Internauci nie kryli zdziwienia, że w takim momencie jest w stanie tak dokładnie pomalować swoją twarz.

Kobieta wyjaśniła, że ma wysoką tolerancję na ból, stąd też nie miała problemów z wykonaniem makijażu. Mimo to wiele osób nie wierzyło własnym oczom. Dopytywano, czy jest to spowodowane znieczuleniem zewnątrzoponowym.



Oprócz tego, że dla internautów wielkim zdziwieniem było to, jak kobieta radzi sobie z bólem, to pojawiły się także pytania, dlaczego chciała być w pełnym makijażu podczas porodu. Kobieta jedynie stwierdziła, że musiała być ładna dla swojego dziecka.

