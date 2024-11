Jak rozpoznać, że mamy w ogrodzie karczowniki?

Karczowniki to stworzenia, których wielkość zwykle nie przekracza 25 cm. Należą do rodziny chomikowatych. Osobniki należące do podrodziny karczowników charakteryzują się dość krępą budową, krótkimi ogonami i niewielkimi oczami. Ich gruba sierść zwykle przybiera ciemnobrunatne umaszczenie. Są nieco mniejsze od szczurów, a także mają od nich krótsze ogony.

Jak można rozpoznać, że mamy w ogrodzie karczowniki? Zazwyczaj ich obecność objawia się powstawaniem kopców – podobnych do tych krecich, jednak znacznie mniejszych. Owe kopce zazwyczaj mają nieregularne kształty i są nieco spłaszczone. Karczowniki drążą pod ziemią długie, owalne tunele, w których przygotowują swoje gniazdo.

Karczowniki najczęściej można spotkać w naszych ogródkach jesienią. Stworzenia najłatwiej zaobserwować wczesnym rankiem – to właśnie wtedy są najbardziej aktywne.

Jakie szkody robi karczownik?

Zbagatelizowanie problemu związanego z karczownikami może doprowadzić do tego, że gryzonie w dość krótkim czasie zniszczą sporą część ogrodu. Zdarza się, że nieproszeni goście zapuszczają się do naszych ogródków w poszukiwaniu pożywienia. Szkodniki mogą wywołać prawdziwe spustoszenie. Żywią się korzeniami, kłączami, a także cebulkami roślin. Niekiedy ich łupem padają uprawy warzyw – między innymi marchwi czy selera.

Karczowniki drążące tunele mogą niszczyć systemy korzeniowe roślin. Czasami rzeczone szkodniki żywią się również korą drzew, co często doprowadza do rozwoju infekcji grzybowych i obumarcia roślin.

Wrogami karczownika są ptaki drapieżne 123RF/PICSEL

Jak skutecznie pozbyć się karczownika z ogrodu?

Z racji tego, że karczowniki wyrządzają znaczne szkody, wiele osób może zastanawiać się nad skutecznymi sposobami na pozbycie się owych gryzoni z ogrodu. Warto jednak pamiętać o tym, że te stworzenia się objęte częściową ochroną gatunkową. Wobec tego lepiej wykorzystać humanitarne sposoby na pozbycie się ich z ogródka.

Jednym ze skutecznych sposobów na pozbycie się karczownika z ogródka, jest skorzystanie z urządzeń emitujących dźwięki, których gryzonie nie znoszą. Można również zaopatrzyć się w specjalne pułapki umożliwiające złapanie owych szkodników. Po schwytaniu karczownika możemy wynieść go poza ogródek. Dobrze, żeby był to nieco większy dystans – wówczas jest mniejsza szansa na to, że gryzoń powróci na posesję.

Naturalne sposoby na karczownika. Skorzystaj z tych roślin

W pozbyciu się karczowników z ogródka może również pomóc posadzenie pewnych roślin, których zapach jest dla tych szkodników wprost nieznośny. Chodzi tutaj między innymi o:

czosnek

lilak

koronę cesarską

wilczomlecz

Co ciekawe, można również stworzyć pewnego rodzaju "odstraszacz" zrobiony na bazie olejku eterycznego z czosnku. Wystarczy nasączyć rzeczonym olejkiem kawałek waty, a następnie umieścić go w tunelu wydrążonym przez karczownika. Gryzoniowi z pewnością nie spodoba się silna woń, co może skłonić go do wyprowadzki z ogródka.

"Ewa gotuje": Pieczona gęś Polsat