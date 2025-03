Związki oczami kobiet i mężczyzn. Komu relacje wychodzą na zdrowie?

Ludzie to istoty społeczne. Potrzeba bliskości, wsparcia i akceptacji jest w nas zakorzeniona ewolucyjnie. Jak pokazują liczne badania, osoby w szczęśliwych związkach żyją dłużej, rzadziej chorują i lepiej radzą sobie ze stresem. Dobrze funkcjonujący związek to więc nie tylko emocjonalne wsparcie, ale również korzyści zdrowotne i psychiczne. Jednak budowanie trwałej relacji wymaga wysiłku, kompromisów i pracy. A to, co wydaje nam się oczywiste, często okazuje się bardziej skomplikowane, niż myślimy. Czy istnieje jeden, uniwersalny klucz do udanego związku? A może to raczej mieszanka wielu składników? Dni Kobiet i Mężczyzn to doskonały moment, by zastanowić się nad tym, co sprawia, że nasze relacje są silne, trwałe i... zdrowe. A moment wręczenia upominku potraktować jako pretekst do rozmowy o tym, co działa lub też wymaga poprawy. Bo w codziennym biegu często zapominamy o tym, co jest absolutnie podstawowe. O rozmowie.

To nie takie proste! Każdy chce kochać, ale czy wiemy jak?

Zdrowy rozsądek warto traktować z nie mniej zdrowym dystansem. Dlaczego? Otóż to, co intuicyjnie wydaje nam się prawidłowe, w rzeczywistości nie zawsze takie jest. Przykładów nie trzeba daleko szukać - wystarczy spojrzeć za okno. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że ziemia jest płaska. Tymczasem wiemy, iż taka nie jest. Podobnie jest ze związkami. To, co nam się wydaje, nie w każdej sytuacji prowadzi do sukcesu. Dlatego tym cenniejsze są różnego rodzaju badania i ankiety opierające się na danych i statystykach, które dostarczają nam wiele cennych informacji. Tego typu pracę - na temat wybranych aspektów zdrowia w związkach - przeprowadziło SW Research na zlecenie PZU Zdrowie na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Recepta na udany związek? Z pomocą przychodzą badania

Jak wynika z badania zleconego przez PZU Zdrowie, za filary udanego związku należy uznać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa (zgadza się z tym aż 63 proc. ankietowanych), otwartość i szczerość (48 proc.) oraz partnerstwo i wspólne podejmowanie decyzji (47 proc.).

Zaufanie to fundament każdego związku, ponieważ bez niego trudno o bliskość. Co ważne, nie oznacza to wyłącznie wierności, ale również poczucie, iż na partnera bądź partnerkę możemy liczyć w każdej sytuacji. W parze z zaufaniem nieodłącznie podąża szczerość. Co jednak ciekawe, mimo iż niemal połowa ankietowanych uważa otwartą komunikację za klucz do szczęśliwego związku, rzeczywistość bywa... inna. Jak pokazuje badanie zlecone przez PZU Zdrowie, aż 22 proc. ankietowanych w ogóle nie rozmawia o uczuciach. Innymi słowy, teorię doskonale znamy, lecz praktyka okazuje się trudniejsza.

Wreszcie: partnerstwo, ponieważ związek to nie tylko uczucia, ale również codzienne wyzwania. To dzielenie się odpowiedzialnością i wspólne podejmowanie decyzji, co pozostaje niezwykle ważne, gdyż w przeciwnym razie jedna osoba może poczuć się przeciążona obowiązkami. A to prędzej czy później wpłynie na jakość relacji.

Udany związek to także sztuka kompromisów i nieustanna praca 123RF/PICSEL

Interesującą kwestią, która wyłania się z badania, jest przekonanie Polaków, iż związek wspiera szeroko rozumiany dobrostan. Aż 74 proc. ankietowanych na pytanie, czy bycie w związku sprzyja dbaniu o zdrowie, odpowiedziało twierdząco. Inny wniosek: czas spędzany razem ma znaczenie. Wspólne aktywności, takie jak sport, gotowanie czy podróże, zdaniem uczestników badania zbliżają ludzi. Innymi słowy, większość Polaków uważa, że dobry związek to taki, który wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję psychiczną, ale i fizyczną.

Pięknie się różni(j)my

Zapominać nie wolno o różnicach pomiędzy spojrzeniem na związek przez mężczyzn i kobiety. Otóż panowie częściej niż panie za ważniejsze uważają sferę intymną i czułość (27 proc. vs. 21 proc.), wspieranie w rozwoju partnera/ki (19 proc. vs. 14 proc.) oraz wspólne planowanie przyszłości (17 proc. vs. 15 proc.). Niezależnie od płci, zgodni jesteśmy natomiast w kwestii znaczenia wspólnych pasji oraz... dystansu i poczucia humoru.

Kolejne różnice wyłaniają się z wieku osób będących w związku. Młodsze pokolenia stawiają na wspólne aktywności i emocjonalne wsparcie. Wraz z wiekiem priorytety się jednak zmieniają - osoby po 50. roku życia częściej dbają o zdrowie partnera, przypominając o badaniach i zdrowym stylu życia. To pokazuje, że miłość nie stoi w miejscu, a ewoluuje wraz z nami. I warto o tym pamiętać.

Czy to wszystko oznacza, że istnieje jeden, uniwersalny klucz do udanego związku? Nie. Zaufanie, szczerość, partnerstwo - wszystko to pozostaje niezwykle ważne, ale mimo to każda para musi znaleźć swój własny balans - a trudno o lepszy pretekst, niż Dzień Kobiet czy Dzień Mężczyzn. Pewne jest jednak, iż badania, takie jak przeprowadzone na zlecenie PZU Zdrowie, pomagają nam lepiej zrozumieć dynamikę relacji i uniknąć błędów.

Udany związek często bywa porównywany do wspólnej podróży przez życie. A jak to bywa z podróżami, warto zaopatrzyć się w mapę. W tej analogii mapą pozostają oczywiście badania. I z jednej strony dostarczają nam cennych drogowskazów, z drugiej - pokazują, że doskonale wiemy, w którą stronę podążać. Aż 76 proc. osób w związkach deklaruje bowiem, iż jest w zdrowej relacji.

