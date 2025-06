W Brooklinie na przedmieściach Bostonu w jednym z mieszkań może się znajdować nawet 100 tys. pluskiew . Mieszkańcy kompleksu apartamentowego zaalarmowali lokalne służby, gdy zauważyli, że do ich lokali przedostaje się robactwo . Okazało się, że ogromna liczba pluskiew znajduje się w jednym z apartamentów należących do starszej kobiety , która cierpi na problemy psychiczne i tzw. zbieractwo .

Departament zdrowia Brookline poinformował, że jeszcze nigdy nie spotkano się z tak dużą plagą pluskiew w jednym mieszkaniu . Pierwsza inspekcja mieszkania miała miejsce w maju br. i wówczas eksperci stwierdzili, że n ie nadaje się ono do dalszego użytkowania .

Pluskwy znajdowały się niemal wszędzie - w drzwiach, futrynach, ścianach, sufitach, łóżku czy w podłogach . Ponadto lokatorka nie mogła przedostać się do kuchni i do łazienki, bowiem korytarz był zagracony górą śmieci .

Przerażeni sąsiedzi, którzy w swoich lokalach dostrzegli pluskwy, zaczęli opróżniać mieszkania i wyrzucać prywatne rzeczy. Zarządca nieruchomości wskazuje, że owady rozprzestrzeniły się na co najmniej siedem innych mieszkań w budynku.

Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, który nakazał właścicielce mieszkania jego posprzątanie w ciągu dwóch tygodni. Niestety kobieta nie wywiązała się z obowiązku, wobec czego zarządca nieruchomości nabył prawo do wejścia do mieszkania celem przeprowadzenia dezynfekcji i remontu - nawet wobec sprzeciwu właścicielki. Lokalne władze poinformowały, że miasto nie mogło wcześniej interweniować bez uzyskania nakazu sądowego, ale teraz zostaną podjęte działania, aby pomóc mieszkańcom.