Letnie miesiące 2025 roku mogą przynieść więcej zamieszania niż romantycznych uniesień. Już od końca czerwca pojawią się napięcia w relacjach. Słońce w Raku (do 22 lipca) będzie tworzyć kwadraturę do Saturna w Baranie, co może wywoływać trudności w wyrażaniu uczuć, poczucie ciężaru obowiązków i frustrację w związkach.