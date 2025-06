Pośrodku Wybrzeża

Zacznijmy od początku, a właściwie od środka, środka polskiego Wybrzeża, który znajduje się w Wiciu. Położona 15 kilometrów od Darłowa niewielka wioska dumnie obwieszcza ten fakt światu za pomocą głazu z odpowiednią adnotacją.

Największą atrakcją Wicia jest bez wątpienia plaża - spokojna, szeroka, piaszczysta, z wydmami i niewysokimi urokliwymi klifami, porośniętymi sosnowym lasem i buczyną.

Plaża w Wiciu to także jedno z nielicznych miejsc na Wybrzeżu, które upodobały sobie niewielkie bladobrunatne jaskółki brzegówki. Latem są ich tu setki. Krążą między morzem i plażą, chowając się co rusz w wydrążonych w klifach gniazdach. Obserwacja tych niekończących się harców to rozrywka sama w sobie.

Wicie i okolice najlepiej zwiedzać rowerem, we wsi nie brakuje tras rowerowych, w tym Szlaku Wiatraków. To trzynastokilometrowa trasa przebiegająca także przez Kopań, Cisowo i Darłowo, która częściowo łączy się ze Szlakiem Zabytków Średniowiecza. Przez sosnowy las łatwo dotrzeć rowerem także na plażę. Jeśli nie przywieziemy swoich dwóch kółek, pensjonaty oferują je turystom w ramach pobytu, można skorzystać też z wypożyczalni.

Pomiędzy legendami a historią

Darłowo Agnieszka Maciaszek Archiwum autora

To także pośrodku polskiego wybrzeża znajdziemy miasto, które, mimo że niewielkie, mogłoby historiami obdzielić jeszcze kilka innych. Oprócz plaży, deptaków, latarni morskiej, mnóstwa smażalni, skorzystać można z tramwajów wodnych, które przemieszczają się po przepływającej przez miasto Wieprzy i umożliwiają zwiedzanie z innej perspektywy. Choć czas spędzić tu można, odwiedzając też inne ciekawe miejsca.

To w Darłowie Leopold Tyrmand osadził akcję "Złego" i tym samym rozsławił nadbałtycką miejscowość nie tylko wśród wielbicieli swojej twórczości. Miasto odwdzięczyło mu się szlakiem turystycznym wiodącym jego śladami oraz "ławeczką Tyrmanda" - pierwszym na świecie pomnikiem pisarza, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich.

To na darłowskiej średniowiecznej warowni wzorował się król Eryk budując w Danii zamek Kronborg, w którym Szekspir umieścił później akcję "Hamleta". To wreszcie tutaj po zamku według legend krąży Biała Dama, czyli duch królowej Zofii, wnuczki Eryka Pomorskiego.

Darłowo Agnieszka Maciaszek Archiwum autora

Sam Eryk Pomorski z dynastii Gryfitów to postać o tyle ciekawa, co tragiczna. Dzieje jego potęgi i upadku do dziś są przedmiotem badań i sporów historyków. Grobowiec króla można zobaczyć w kościele Matki Bożej Częstochowskiej nieopodal darłowskiego ratusza.

To także w Darłowie kręcono niedawno zdjęcia do nowego serialu Netflixa "Heweliusz". Portowy basen udawał rozwścieczone morze. Historią zatonięcia promu w styczniu 1993 roku żyła cała Polska. Dziś, mimo upływu niemal 30 lat, pamięć o tych tragicznych zdarzeniach, na Pomorzu wciąż pozostaje żywa.

Darłowo skrywa także wiele historii z czasów II wojny światowej. W 2012 roku, podczas prac na wydmach w jednej z dzielnic - Darłówku Zachodnim, natrafiono na niezwykłe znalezisko - pozostałości niemieckich fortyfikacji z czasów II wojny światowej. Te solidne bunkry zostały zbudowane przez Kriegsmarine, czyli niemiecką marynarkę wojenną, w latach 1937-1940.

Na betonowych konstrukcjach zamontowano potężne działa kalibru 105 mm. Ich głównym zadaniem była obrona pobliskiego portu oraz jednego z największych w Europie poligonów do testowania amunicji. Cały kompleks był samowystarczalny - mieścił cztery stanowiska artyleryjskie, dalmierz do namierzania celów, magazyn amunicji, zaplecze techniczne, a nawet bunkier z dostępem do wody pitnej.

W czasie wojny stacjonowało tu około 80 żołnierzy. Dziś to miejsce przypomina o militarnym znaczeniu polskiego wybrzeża i skrywa zapewne głęboko pod piaskiem jeszcze wiele nieodkrytych historii.

Plaża w miejscowości Wicie ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Amerykański sen marynarza Mariana

Miłośników militariów zainteresują zapewne także zbiory jednego z najbardziej niezwykłych muzeów nie tylko na Pomorzu, ale i być może w całej Polsce. Tych, którzy nie są miłośnikami okołowojskowych tematów to miejsce również porwie. A wszystko za sprawą Mariana Laskowskiego - 70-letniego byłego marynarza, który swoją pasją do wojskowości i dużych pojazdów dzieli się z odwiedzającymi fort nazwany jego imieniem. Marian to nie tylko entuzjasta wszystkiego co związane z armią, lecz także organizator odbywającego się rok rocznie Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych.

Fort Marian, gdzie poza strzelnicą i ogromnym terenem do organizacji różnorakich imprez i zawodów terenem, mieści się także Muzeum Historycznych Pojazdów Wojskowych "Tytan". To imponująca kolekcja maszyn z różnych epok. Wśród eksponatów znajdziemy m.in. amerykańską ciężarówkę REO znaną z filmów o Rambo, czołg T-55 Merida, działa przeciwpancerne, a także ponad 40 motocykli, w tym francuskiego Gnome'a z czasów II wojny światowej a także czołgi, amfibie i Hummery, którymi właściciel z upodobaniem przemieszcza się po włościach.

Marianowi nie można odmówić fantazji. O swoich zdobyczach opowiada ubrany w bojówki, koszulkę z napisem ARMY i wojskowe buty. O tym, jak wypatrzył ciężarówkę, którą zamarzyło mu się mieć, podróżował więc przez Alabamę, by ostatecznie załadować ją na statek i odebrać w niemieckim porcie. Albo o tym jak przywiózł fragment bunkra, który dziś stoi przed wejściem do muzeum. - Jak w końcu go tu przytargaliśmy, a wymagało to naprawdę sporo zachodu, bo żaden dźwig nie mógł go podnieść, to leżał sobie tak bokiem. Wsiadłem w czołg, rozpędziłem się i w końcu udało się go postawić. No i stoi do dziś - mówi właściciel muzeum, tonem jak gdyby jazda czołgiem była tym, co zwykle robią tuż po śniadaniu zwykli ludzie.

Marian ma też jeszcze jedną pasję - renowacja starych pojazdów. Robi to na tyle profesjonalnie, że zgłaszają się do niego klienci z całego świata. A on bierze zdjęcie i milimetr po milimetrze przywraca zdezelowanym maszynom dawny blask. Podobno mężczyźni całe życie są dziećmi, tylko im zabawki drożeją szepcze do mnie koleżanka, patrząc na ten ogromny plac zabaw i uśmiech byłego marynarza trudno się z tym nie zgodzić.

Rower, samochód, czołg - sposobów by poznawać te rejony jest wiele. Przy okazji wdychania jodu można także zatopić się w naturze i historii, spędzić czas aktywnie, albo na leniuchowaniu. Dla każdego coś miłego.

