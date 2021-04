Życie w podróży. Ruszyli w drogę by odnaleźć sens

Przeszklone ściany biurowca zamienili na wąski lufcik w kamperze. Para niedoszłych prawników przemierza świat starym vanem i pomaga bezdomnym zwierzętom.

Ich życie nadaje się na film.

Gdyby to była komedia romantyczna, mogłaby zaczynać się tak: On pracuje w firmie IT. Szef obiecał mu dodatkowe pieniądze za każdą osobę poleconą do pracy, więc Miłosz hurtowo wrzuca ogłoszenia do neta. Ona jest świeżo po kursie, nie ma żadnego doświadczenia. Szuka pracy jako programistka, odpowiada na ogłoszenie znalezione w sieci. Dalej sprawy się komplikują, szef odkrywa fortel Miłosza i nie chce już rekrutować polecanych przez niego ludzi. Mimo to Miłek postanawia pomóc nieznajomej dziewczynie. Odszukuje jej CV i odkrywa, że oboje studiowali prawo na tej samej uczelni. Dzwoni na numer podany w dokumencie. Wspólnie ustalają, że na rozmowie rekrutacyjnej Daria powie, że znają się ze studiów. Tę wersję powtarza szefowi i dostaje pracę. Daria rzuca dotychczasowe życie w Bydgoszczy i przenosi się do Poznania. Z Miłoszem, po kilku tygodniach, poznają się w firmie. To z nim pierwszy raz w życiu przejedzie 100 kilometrów rowerem i odkryje, że tak samo kochają zwierzęta. Mają też wspólne marzenie: oboje chcą rzucić to wszystko w diabły.

Kino drogi

Pomysł na to, żeby życie spędzić w podróży, dojrzewał w nich niezależnie, za to od dawna. - Już w dzieciństwie marzyłem, że będę jeździł po świecie i kręcił filmy przyrodnicze - wspomina Miłosz, a Daria dodaje: - Ja potrafiłam całymi dniami oglądać filmy na Discovery i marzyć, że kiedyś założę schronisko dla zwierząt.

Zamiast tego oboje poszli na prawo. - Miałam 25 lat, na kolejne tyle miałam kredyt na mieszkanie i czułam, że wiem jak będzie wyglądał mój każdy kolejny dzień - wzdycha Daria i wyjmuje zdjęcie. Na fotografii ona. Z dyplomem, w wyprasowanej białej koszuli. Niby podobna do blondynki w trampkach o rozmarzonym spojrzeniu, która podciąga zawadiacko kolana pod brodę, ale jakby zupełnie ktoś inny. - Kiedyś odwiedził mnie kolega, który jest programistą. Opowiadał o swojej pracy, a ja marudziłam, że żałuję, że nie poszłam na informatykę. Powiedział: "ty też możesz się tego nauczyć". Okazało się, że on sam jest samoukiem. Kilka tygodni po tej rozmowie zapisałam się na kurs programowania - wspomina Daria.