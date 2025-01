Czas na pyszne chrupanie! Poznaj nowość od BoboVita z bohaterami bajki Świnka Peppa

Radość malucha podczas rozszerzania diety to bezcenny moment dla każdego rodzica. By dodać jeszcze więcej uśmiechu na twarzy dziecka, do linii BoboVita z bohaterami uwielbianej bajki Świnka Peppa dołączyła smakowita nowość – Chrupeczki wielozbożowe BIO pysznie pomidorowe oraz dyniowo-marchewkowe. To aż dwa rodzaje smakowitych przekąsek w jednym opakowaniu – wypróbuj je z maluchem!