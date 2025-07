Co przyniesie środa, 9 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych musisz zachować szlachetną równowagę między twardym pragmatyzmem i radosnym marzycielstwem. Ktoś potrzebuje uwierzyć w lepsze jutro, ale musi też wiedzieć, jak zamierzasz osiągnąć ambitny cel. Jeśli coś obiecujesz, trzeba będzie wyznaczyć termin realizacji. W finansach możesz otrzymać kilka równorzędnych propozycji.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych kogoś będą pociągały najbardziej Twoja pozycja oraz osiągnięcia. Jeśli chcesz zabłysnąć w towarzystwie, wykaż się umiejętnościami organizacyjnymi. Mogą też lgnąć do ciebie osoby skłonne się podporządkować, za które trzeba będzie wziąć jednak odpowiedzialność. W finansach możesz osiągnąć duże zyski, ale musisz wystrzegać się przy tym skandalu.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz uwolnić się od bólu i strachu. Nawet najgorsza prawda okaże się lepsza niż stała niepewność, będzie terapeutyczna i wyzwalająca. Coś, co ktoś powie, może być o wiele łatwiejsze do przyjęcia niż twoje obawy. Nie pozwól, by kompleksy podpowiadały ci rozwiązania. W finansach nie tkwij za wszelką cenę w trudnym środowisku.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz odciąć się od starych znajomych i przyzwyczajeń - przynajmniej na jakiś czas. Niewykluczone, że z daleka przyjedzie ktoś, kto będzie mocno namawiał cię do życiowej rewolucji. Tobie również warto rozważyć wyjazd, poszukać miejsca, w którym zaczniesz od nowa. W finansach nie bierz na siebie cudzych problemów, zachowaj się asertywnie.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, aby nie być jak ten stryjek, co to zamienił siekierkę na…. kijek! Nie bez powodu mówi się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie zmieniaj otoczenia tylko po to, żeby… coś zmienić. Jeśli komunikacja jest sprawna, nie ma teraz potrzeby niczego modyfikować. W finansach możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, nagrodę za wysiłek.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych unikaj teraz kłótni i nieporozumień. Lepiej nie powiedzieć zupełnie nic niż choćby o jedno słowo za dużo. Ktoś nie jest gotów na poznanie prawdy, nawet jeśli domaga się jej gromkim głosem. Zachowaj się chytrze: odwróć uwagę komplementem, przełóż rozmowę na później. W finansach konieczna będzie pełna dyskrecja, zachowanie tajemnicy.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych uważaj na tzw. wilki w owczej skórze. Ktoś może wydawać się nieszkodliwy, a potrafi namącić. Niektóre osoby nie zdołają przezwyciężyć swojej zawiści, zaś ich ostre języki okażą się szkodliwe niczym sztylety. Unikaj plotek, rób wszystko, by nie paść ich ofiarą. W finansach możesz otrzymać nową pracę, "uciec do przodu" z firmy, gdzie źle się dzieje.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych trzeba będzie powołać się na autorytet, dążyć do porozumienia, podtrzymać dialog. Lepiej, żeby ktoś zarzucał Ci niezdecydowanie niż dogmatyzm. Uważaj, by nie odstraszyć bliskiej osoby ostrą retoryką. Nie każdy, kto myśli inaczej, jest zaprzysięgłym wrogiem. W finansach możesz zyskać pieniądze, poświęcając się lekturze książek, raportów.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która posiada wielki potencjał, ale jest też bardzo trudna. Może pochodzić z dysfunkcyjnej rodziny, wychować się w trudnym środowisku. Uczucia są dla niej polem minowym, otoczenie - dżunglą, miłość - walką o przetrwanie. W finansach trafisz na osobę bezwzględną, która do celu dąży po trupach.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 2 Buław

W życiu osobistym możesz powitać z radością pojawienie się aktywnej, energicznej osoby, która nie bawi się w podchody i prosto z mostu mówi o swoich uczuciach. Jeśli Cię to przytłacza, zastanów się, dlaczego? Czy tamten ktoś faktycznie chce czegoś za szybko, czy może Ty masz problemy z deklaracjami? W finansach możliwy awans, podpisanie umowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych możesz cieszyć się teraz dużym powodzeniem. Twoje osiągnięcia wzbudzą podziw, wielu ludzi będzie Cię zwyczajnie ciekawych, zechcą sprawdzić, kim jesteś. Twoim zadaniem jest odróżnienie szczerze zainteresowanych od oportunistów i karierowiczów. W finansach możesz osiągnąć sukces dzięki dobrym opiniom, lokalnemu rozgłosowi.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych możesz awansować towarzysko dzięki związkowi z osobą, która cieszy się prestiżem. Dobra opinia i przemyślany wizerunek okażą się cenniejsze niż pieniądze. One przyjdą później, o ile dobrze rozegrasz sprawy. Do kontaktów z ludźmi podchodź jak do swoistej gry. W finansach możesz zarobić w służbach mundurowych lub zajmując się militariami. W zdrowiu uwaga na złamania. 391

