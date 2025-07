Kiedy najlepiej przyjmować magnez? Od tego zależy jego wchłanianie

Magnez to jeden z najważniejszych pierwiastków w organizmie – wpływa na układ nerwowy, mięśnie, koncentrację, jakość snu i odporność na stres. Ale nawet najlepszy suplement nie zadziała, jeśli będziemy go nieprawidłowo przyjmować. Sprawdź, kiedy warto sięgnąć po magnez, by faktycznie dawał efekty.