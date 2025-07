Stopień zmielenia kawy warto także dobrać do sposobu jej parzenia. Najmocniej zmielone ziarna kawy, często zaznaczane jako extra fine, nadają się do tradycyjnego parzenia we filiżance lub do kawy po turecku. Drobno zmielona kawa (fine) jest najlepsza dla użytkowników ekspresów. Można znaleźć także kawy średnio mielone idealne do kawiarki czy dripów oraz grubo mielone do alternatywnych sposobów parzenia takich jak chemexu, cold brew, a także do praski francuskiej.