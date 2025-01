Czym charakteryzują się smartfony POCO? Poznaj POCO X7 PRO i inne modele

POCO to marka pochodząca od XIAOMI, bardzo popularnej w Polsce marki. POCO proponuje klientom cenione podzespoły, jednak bez wielu autorskich dodatków. Chińczycy nie boją się eksperymentować, na co dowodem jest właśnie ta linia smartfonów. Jeden z najpopularniejszych produktów marki POCO to smartfon POCO F1. Doceniono jego wydajność, mocny procesor, dużą ilość pamięci RAM i pojemną baterię. Wszystko to w przystępnej, bardzo konkurencyjnej cenie.