Peeling skóry głowy to zabieg, który wciąż bywa niedoceniany. Kojarzony głównie z twarzą i ciałem, rzadko pojawia się w codziennej pielęgnacji włosów. Tymczasem jego działanie może przynieść spektakularne efekty, szczególnie wtedy, gdy wykonuje się go tuż przed koloryzacją. Nie tylko przygotowuje skórę na przyjęcie farby, ale również poprawia jej mikrokrążenie, oczyszcza mieszki włosowe i ułatwia równomierne rozprowadzenie pigmentu.

Dlaczego warto oczyścić skórę głowy przed koloryzacją?

Z czasem na skórze głowy gromadzi się wiele zanieczyszczeń. Resztki kosmetyków, martwy naskórek, sebum, kurz i inne drobne cząsteczki tworzą warstwę, która utrudnia wnikanie składników aktywnych i pigmentów. Nawet najlepsza farba nie przyniesie pożądanego efektu, jeśli zostanie nałożona na taką barierę. Kolor może być nierówny, szybciej się wypłukiwać lub wyglądać matowo. W przypadku rozjaśniania lub farbowania odrostów brak odpowiedniego przygotowania skóry może skutkować widocznymi różnicami w odcieniu.

Peeling poprawia także ukrwienie skóry głowy, co pozytywnie wpływa na odżywienie cebulek. W efekcie włosy są lepiej zakotwiczone, rosną silniejsze, a ich cykl wzrostu ulega stabilizacji. Dla osób z problemem wypadania włosów regularne złuszczanie skóry może być jednym z elementów skutecznej pielęgnacji wspomagającej odbudowę.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dobrze oczyszczona skóra głowy lepiej toleruje farbę. Zmniejsza się ryzyko podrażnień, swędzenia, łuszczenia się naskórka tuż po zabiegu koloryzacji. Szczególnie u osób o wrażliwej skórze głowy odpowiednie przygotowanie może zrobić dużą różnicę: zarówno w komforcie, jak i końcowym efekcie.

Rodzaje peelingów: który wybrać?

Peelingi do skóry głowy można podzielić na kilka typów. Najpopularniejsze są mechaniczne, czyli zawierające drobinki złuszczające: np. cukier, sól, zmielone pestki lub syntetyczne kulki. Działają one poprzez tarcie, dzięki czemu skutecznie usuwają martwy naskórek i oczyszczają pory. Są idealne dla osób z tendencją do przetłuszczania się włosów oraz problemem nadmiernego łupieżu tłustego.

Peelingi enzymatyczne to delikatniejsza alternatywa, oparta na działaniu naturalnych enzymów roślinnych, takich jak papaina czy bromelaina. Rozpuszczają one martwe komórki naskórka bez konieczności pocierania. Świetnie sprawdzają się przy skórze wrażliwej, suchej, podatnej na podrażnienia i świąd. Ich dodatkowym atutem jest działanie kojące i łagodzące.

Coraz większą popularność zyskują również peelingi kwasowe: z kwasami mlekowym, salicylowym czy glikolowym w niewielkim stężeniu. Ich zadaniem jest głębsze oczyszczenie, regulacja pracy gruczołów łojowych i wspomaganie leczenia łupieżu. Tego typu produkty lepiej jednak pozostawić do konsultacji z trychologiem lub stosować z dużą ostrożnością.

Domowy peeling krok po kroku

Peeling skóry głowy można wykonać samodzielnie w domu, korzystając z prostych składników, które często znajdują się już w kuchni lub łazience. Najprostszy i bardzo skuteczny przepis to połączenie dwóch łyżek cukru trzcinowego z jedną łyżką naturalnego oleju (np. jojoba, arganowego lub lnianego) oraz niewielką ilością delikatnego szamponu. Mieszankę nakłada się na wilgotną skórę głowy i masuje opuszkami palców przez kilka minut. Następnie dokładnie spłukuje i myje włosy szamponem.

Inna opcja to peeling z dodatkiem sody oczyszczonej - pół łyżeczki sody mieszamy z łyżką aloesowego żelu lub szamponu i stosujemy jak klasyczny peeling. Ten wariant warto stosować rzadziej, ponieważ soda może być drażniąca przy częstym używaniu.

Bardzo delikatną, a zarazem skuteczną wersją jest pasta z glinki - zielonej lub białej. Łyżkę glinki wystarczy połączyć z hydrolatem lub przegotowaną wodą, nałożyć na skórę głowy i pozostawić na kilka minut przed umyciem włosów. Glinka wchłania nadmiar sebum, działa łagodząco i detoksykująco, a przy tym nie podrażnia skóry.

Kiedy najlepiej wykonać peeling?

Idealnym momentem na wykonanie peelingu skóry głowy jest dzień lub dwa przed planowanym farbowaniem. Skóra ma wtedy czas na regenerację, a jej naturalna bariera ochronna odbudowuje się na tyle, że może lepiej znieść kontakt z substancjami chemicznymi zawartymi w farbie. Zbyt szybkie wykonanie peelingu przed farbowaniem (np. tego samego dnia) może zwiększyć ryzyko podrażnień, pieczenia czy przesuszenia naskórka.

Peeling skóry głowy warto wykonać dzień lub dwa przed koloryzacją MIKHAIL SPASKOV 123RF/PICSEL

W przypadku osób farbujących włosy w salonie fryzjerskim warto wspomnieć o peelingu fryzjerowi lub zapytać, czy istnieje możliwość jego wykonania jako elementu przygotowującego do zabiegu. Niektóre salony oferują takie usługi w ramach zabiegów trychologicznych lub koloryzacyjnych, zwłaszcza w przypadku bardziej wymagającej skóry.

Efekty, które zauważysz nie tylko po farbowaniu

Peeling skóry głowy to coś więcej niż tylko zabieg przygotowujący do koloryzacji. To element pielęgnacji, który przy regularnym stosowaniu ma wpływ na zdrowie włosów i komfort skóry. Osoby, które wprowadziły ten krok do swojej rutyny, często zauważają mniejszą tendencję do przetłuszczania, redukcję łupieżu, szybszy wzrost włosów oraz ich ogólne wzmocnienie. Włosy wyglądają na świeże, są odbite u nasady, a fryzura zyskuje lekkość i objętość.

Równie ważne jest to, że skóra głowy staje się bardziej responsywna na działanie kosmetyków - zarówno farb, jak i szamponów, masek czy ampułek wzmacniających. Ich składniki aktywne łatwiej wnikają w głąb skóry, ponieważ nie muszą pokonywać bariery zanieczyszczeń i martwego naskórka.

To jeden z tych prostych kroków, które przynoszą wiele korzyści - a przy tym nie wymagają dużych nakładów finansowych ani skomplikowanych przygotowań. Jeśli do tej pory omijałaś peeling w swojej pielęgnacji, warto to zmienić: szczególnie przed kolejnym farbowaniem.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL