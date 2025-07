Pogodowe zagrożenie jeszcze nie minęło, a meteorolodzy ostrzegają, że najgorsze dopiero przed nami - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal podtrzymuje alerty w związku z silnymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do wezbrania wód z przekroczeniem stanów alarmowych.

Do Polski zbliża się właśnie niż genueński.

W nocy z wtorku na środę do Polski nadciągnie tzw. niż genueński, który przyniesie bardzo obfite opady deszczu (możliwe też gradobicie), zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia wydano dla woj. śląskiego. Stopień drugi obowiązuje w woj. małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, a także w części woj. mazowieckiego i dolnośląskiego.

Póki co jednak, temperatura w całym kraju wciąż jest stosunkowo wysoka - najcieplejszym polskim miastem we wtorek będzie Warszawa, gdzie termometry pokażą 27 stopni Celsjusza. W Białymstoku słupek rtęci sięgnie 26 stopni, w Łodzi i Lublinie - 25, a w Olsztynie i Rzeszowie - 24 stopnie. Najchłodniej będzie dziś w Opolu (18 stopni Celsjusza) i Wrocławiu, gdzie termometry pokażą 17 stopni.

W nocy nad Polskę nadciągnie niż genueński i w środę nastąpi już znaczne pogorszenie pogody. Padać będzie w całym kraju, a temperatury spadną do 16 stopni w Łodzi i 17 w Katowicach i Krakowie. W niektórych regionach kraju może być jednak jeszcze chłodniej.

IMG ostrzega, że w środę suma opadów za dobę we wschodniej połowie kraju może miejscami wynieść ok. 80 mm, a w obszarach podgórskich Karpat nawet ok. 100 mm.