Gwiazda założyła sukienkę maxi na ramiączkach, która podkreśliła jej zgrabną sylwetkę. Uwagę zwracają oczywiście drobne wzory, które wręcz "obsypały" całą, zwiewną kreację. Zwiewna sukienka to wręcz must-have na upalny dzień. Jest nie tylko stylowa, ale i wygodna. A wybrany przez gwiazdę fason z pewnością przypadnie do gustu dojrzałym paniom - odpowiednio dobrane wzory potrafią dodać całej stylizacji charakteru.

Restauratorka postanowiła "podkręcić" swój look sandałami w soczystych kolorach: żółtym i pomarańczowym. Stylizację świetnie uzupełniała torebka w pasującym do butów kolorze. Do tego okulary przeciwsłoneczne i można ruszać na wielkie zwiedzanie.

Wachowicz do perfekcji opanowała też łączenie klasyki z aktualnymi trendami. Restauratorka od czasu do czasu lubi eksperymentować z modą, dzięki czemu pokazuje, że w każdym wieku możemy nosić to, na co mamy ochotę. I wyglądać stylowo!