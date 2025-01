Kluczowe składniki dla kobiet – czy Twoja dieta dostarcza wszystkiego?

Kwasy omega-3 i omega-6 dla kobiet

Nie wszystkie tłuszcze należy traktować jako największych wrogów zdrowia. Doskonałym tego przykładem są nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Wśród tych najważniejszych wymienia się duet kwasów DHA (kwas dokozaheksaenowy) i EPA (kwas eikozapentaenowy). Co ważne, nie są one syntetyzowane przez ludzki organizm, dlatego musisz mu je dostarczać wraz z pożywieniem. Ich cennym źródłem są m.in. tłuste ryby morskie takie jak dorsz czy makrela.

Kwasy omega-3, a zwłaszcza DHA i EPA, odgrywają bardzo istotną rolę w kontekście ochrony zdrowia serca. Wykazują się właściwościami, które przyczyniają się do obniżenia poziomu trójglicerydów, a tym samym obniżają ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak m.in. miażdżyca czy też choroba wieńcowa. Ponadto pomagają w regulowaniu ciśnienia krwi, a także zmniejszają ryzyko arytmii serca.

Nie bez znaczenia pozostaje ich rola w stymulacji ośrodkowego układu nerwowego, jak również pracy mózgu. Z uwagi na to, że DHA jest jednym z podstawowych składników błon komórek nerwowych i uczestniczy w procesie syntezy neuroprzekaźników, przyczynia się do poprawy funkcji poznawczych, pamięci i koncentracji. Ponadto zmniejsza ryzyko rozwoju chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, w tym takich jak Alzheimer. Dostarczanie organizmowi kwasów omega-3 to także duży krok w stronę poprawy nastroju i przeciwdziałania depresji.

Kwas DHA jest szczególnie istotny dla kobiet w ciąży. Dostarczanie go organizmowi w odpowiednich dawkach to skuteczny sposób na wsparcie prawidłowego rozwoju mózgu i narządu wzroku u płodu. Ponadto przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania depresji poporodowej, a także przedwczesnego porodu.

Kwasy omega-3 to także duży krok w stronę kompleksowego wsparcia zdrowia skóry. Z ich pomocą przywrócisz jej odpowiednie nawilżenie, a także zapobiegniesz nadmiernej utracie wilgoci. Ponadto przyczyniają się one do wzmocnienia warstwy hydro-lipidowej. Nie bez znaczenia pozostaje ich rola w łagodzeniu objawów trądziku, atopowego zapalenia skóry (AZS), a także redukcji stanów zapalnych.

Doceń również moc, jaka drzemie w kwasach omega-6. Jednym z najważniejszych dla zdrowia kobiecego organizmu jest kwas gamma-linolenowy (GLA). Powód? Jest on cennym składnikiem, który łagodzi wiele dolegliwości. Pomaga w redukcji objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), a także eliminuje uderzenia gorąca, co jest szczególnie istotne w trakcie menopauzy. Ponadto pomaga również na cukrzycę ciążową, bóle piersi (mastalgię), a także w łagodzeniu objawów endometriozy.

Dieta kobiet - polifenole i inne antyoksydanty

Dieta dla kobiet powinna być także bogata w produkty, które są cennym źródłem antyoksydantów. Są to składniki, które przyczyniają się do skutecznej walki z wolnymi rodnikami. To nic innego jak cząsteczki, które powodują powstawanie stanów zapalnych w organizmie. Ponadto przyspieszają procesy starzenia się, a także obniżają odporność. Nie bez znaczenia jest również to, że wolne rodniki mogą zwiększać ryzyko rozwoju komórek nowotworowych.

Jednymi z naturalnie występujących antyoksydantów są polifenole, które znajdziesz m.in. w zimnotłoczonej oliwie z oliwek. Działają przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, przeciwmiażdżycowo, dlatego stanowią kompleksowe wsparcie dla kobiecego zdrowia. Dzięki nim zadbasz także o młody wygląd swojej skóry, która będzie bardziej jędrna, elastyczna, i co najważniejsze, odporna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Ponadto we wspomnianej oliwie z oliwek znajdują się również fitosterole roślinne, które są niezwykle ważne w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Nie dość, że poprawiają profil lipidowy krwi, to w dodatku zmniejszają stężenie markerów zapalnych.

Oleje dla kobiet - źródło kwasu foliowego

Kwas foliowy to jeden z najważniejszych składników w diecie każdej kobiety - nie tylko dla przyszłych mam. Warto sięgać po suplementy, które posiadają jego aktywny kompleks, który stanowi biologicznie aktywny folian. Dzięki temu jest lepiej przyswajalny przez organizm i całkowicie się wchłania.

Kwas foliowy odpowiada za prawidłową pracę m.in. układu nerwowego, krwiotwórczego, jak również sercowo-naczyniowego. Jest szczególnie istotny dla kobiet w ciąży głównie z uwagi na jego właściwości regulujące prawidłowy rozwój płodu i zapobieganie występowaniu wad wrodzonych. Kwas foliowy wraz w witaminą B12 uczestniczy bowiem w procesie syntezy kwasów nukleinowych, które są podstawowym składnikiem ludzkiego DNA.

