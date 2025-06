W hiszpańskiej kulturze piękna nie chodzi o nadmiar. Mniej znaczy lepiej - pod warunkiem że to "mniej" jest wysokiej jakości. Tę zasadę można zauważyć zarówno w diecie, jak i pielęgnacji. Świeże składniki, prostota, regularność i pełna świadomość tego, co nakładamy na ciało, to podstawy, których trzymają się kobiety żyjące w klimacie słońca i wiatru, w którym skóra wystawiona jest na działanie wielu czynników zewnętrznych.