Edukacja zdrowotna trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych już od września 2025 roku. Przedmiot ma charakter fakultatywny, co oznacza, że uczniowie nie będą zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach. Program skierowany jest do klas 5-8 w szkołach podstawowych oraz do uczniów klas 1-3 w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 24 osoby, z jedną godziną tygodniowo w cyklu dwuletnim.