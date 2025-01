Kompetencje STEM wchodzą szerzej do edukacji. Inicjatywa edukacyjna Amazon objęła już pół miliona dzieci w Polsce

- Amazon STEM Kindloteka to program wspierający społeczności lokalne w obszarze edukacji, adresowany do dzieci w wieku 7-15 lat. Ma on za zadanie kształcić dzieci w obszarach STEM, czyli nauce, technologii, inżynierii i matematyce przez zabawę, eksperymenty, warsztaty z robotyki, programowania i bezpiecznego korzystania z technologii - mówi agencji Newseria Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.