Te wstydliwe pieniądze

Według badania opinii publicznej przedstawionego w raporcie "Polacy na ścieżce rozwodowej. Przyczyny. cz. 1" przeprowadzonego w 2024 roku, nieporozumienia na tle finansowym znalazły się na piątym miejscu najczęściej wymienianych przez ankietowanych przyczyn rozwodów. Wydaje się więc o pieniądzach po prostu rozmawiać nie potrafimy, a taka umiejętność mogłaby zażegnać niejeden domowy konflikt.

Finanse jednak wciąż są dla wielu osób tematem tabu szczególnie na samym początku związku. Dzieje się tak z powodu obawy o bycie postrzeganym jako ktoś interesowny, niezaangażowany uczuciowo, czy po prostu wyrachowany. Mimo niechęci do rozmów na drażliwy temat finansów, każda ze stron ma swoje oczekiwania, nawyki związane z wydawaniem pieniędzy, a także przekonania, często wyniesione jeszcze z domu.

Może więc się zdarzyć, że nieświadomie projektować będziemy na nowy związek model znany z domu rodzinnego. Jeśli więc ojciec brał na siebie ciężar utrzymania rodziny, opłacał rachunki i edukację dzieci, córka może oczekiwać tego samego od swojego partnera niejako "domyślnie". Jeśli zaś taki wzorzec został przekazany synowi, może być mu ciężko pogodzić się z sytuacją, w której to kobieta zarządza domowymi finansami.

Co nam "wdrukowano"?

Nawyki, związane z domowym budżetem, często wynosimy z rodzinnego domu ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS East News

Chcąc więc uniknąć kłótni na tle finansowym w nowym związku musimy po pierwsze przemyśleć jakie podejście do pieniędzy zostało nam "wdrukowane" w rodzinie. Takich głęboko zakorzenionych przekonań jest bardzo wiele - "trzeba oszczędzać na czarną godzinę", "jakoś to będzie, najwyżej pożyczę lub wezmę kredyt", "łatwo przyszło, łatwo poszło", "w życiu najważniejsze są pieniądze", czy "pieniądze szczęścia nie dają". Nie trzeba więc dodawać, że sprzeczne poglądy partnerów na temat finansów szybko prowadzą do kłótni, konfliktu, a w ostateczności nawet do rozwodu. Sztuka rozmowy na temat pieniędzy może uratować związek. Jak się jednak do tego zabrać?

Rozmowę o pieniądzach zacznij już na etapie randek

Romantyczne rendez-vous może nie wydawać się najlepszą okazją do omawiania kwestii finansowych, a jednak im wcześniej zaczniemy przyzwyczajać się do rozmów na ten dość drażliwy temat, tym lepiej. Wbrew wciąż pokutującym opiniom wiele kobiet wcale nie oczekuje, że rachunek za kolację w eleganckiej restauracji zapłaci mężczyzna. Może to stwarzać poczucie zobowiązania, które dla kobiety nie jest zbyt komfortową sytuacją. Również mężczyźni coraz częściej uważają, że każda ze stron powinna płacić za siebie. Warto więc już przed spotkaniem ustalić, kto ureguluje rachunek.

Nawet jeśli do tego typu rozmów czujemy silną niechęć, przełamanie wewnętrznych oporów powinno się opłacić - nie tylko pozwoli nam ustalić nastawienie drugiej strony, ale także ułatwi kolejne rozmowy na przykład o finansowaniu wspólnego wypadu nad morze, czy weekendu w Barcelonie. W ten sposób krok po kroku wraz z kolejnymi etapami związku oswajamy temat pieniędzy, a gdy przyjdzie czas na wspólne zamieszkanie rozmowa o wspólnych finansach będzie czymś zupełnie naturalnym.

Rozmowy o pieniądzach nie zabijają romantyzmu

Kwestie dotyczące finansów warto omówić na początkowym etapie związku 123RF/PICSEL

Z rozpoczęciem rozmowy na temat pieniędzy często zwlekamy zbyt długo w trosce by nie zepsuć romantycznej atmosfery towarzyszącej stanowi zakochania. Często jednak temat "wisi w powietrzu", aż w końcu wybucha karczemna awantura o niezapłacony rachunek, czy wydane bez porozumienia z partnerem pieniądze.

Moment, w którym każdy wyrazi swoje oczekiwania co do zarządzania wspólnymi finansami i tak nastąpi, lepiej więc, by nie były to wykrzyczane w emocjach słowa, ale spokojna, rzeczowa rozmowa. Gdy wspólna "rachunkowość" będzie działała bez większych zgrzytów, my możemy skupić się na uczuciach i chwilach spędzanych z partnerem.

Jakie kwestie finansowe warto ustalić zawczasu?

Jedną z najważniejszych do ustalenia spraw jest wspólne konto. Takie rozwiązanie ma równie wielu zwolenników, co przeciwników. Jeśli jednak zdecydujemy się na taki wariant, musimy ustalić, jakie kwoty będzie wpłacała każda ze stron na wspólny rachunek i na co przeznaczone będą wspólne pieniądze - odległy w czasie, wspólny cel, czy bieżące wydatki typu zakupy w markecie spożywczym.

Kolejną kwestią do ustalenia jest odpowiedź na pytanie, czy partnerzy powinni po równo dokładać się do wspólnego budżetu. Wielu osobom może wydawać się, że tak. Jednak nie zawsze równo oznacza sprawiedliwie. Nierzadko zdarza się przecież, że jedno z małżonków zarabia więcej niż drugie, w takim wypadku strona zasobniejsza może zgodzić się na ponoszenie wyższych kosztów, niż druga.

